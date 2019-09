España se proclama campeona del mundo de Video Submarino en Arona

Arona/ En el apartado de fotografía Italia se hace con el primer puesto. La costa del municipio de Arona en Tenerife ha sido el escenario de la XVII edición del campeonato del mundo de fotografía y video submarino, auspiciada por la Conferencia Mundial de Actividades Subacuáticas (CMAS) y organizada por la Federación Española y Canaria de Actividades Subacuáticas, bajo el patrocinio del Ayuntamiento de Arona a través de sus Patronatos municipales de Turismo y Deportes, el Gobierno de Canarias y el Cabildo Insular de Tenerife.



En la prueba de Video, el quipo español formado por la pareja Jorge Candan y Pilar Barros se alzaron con el titulo de campeones del mundo con un trabajo titulado "The returm" que obtuvo 441 puntos. La clasificación la completo, como subcampeón del mundo la otra pareja española José Carlos Rando y Enrique Collado, con el corto "The Sea does not need scripts". El combinado nacional alemán Katja Kieslich y Frank Pastor con "Save the ocean" se subieron al tercer puesto del pódium

Sin duda los fondos de la costa de Arona junto al buen tiempo y la claridad del agua que durante toda la semana ha ofrecido el sur de la isla de Tenerife, ha hecho que los trabajos presentados por los distintos países que se dieron cita en la competición, tanto en el apartado de fotografía como de video, fueran de una gran calidad.

Por su parte la clasificación general en el apartado por equipos de fotografía submarina la encabezó Italia, siendo proclamados como campeones del mundo, seguido de las selecciones de Portugal y Croacia. A la competición acudieron noventa y seis atletas representando a veintiún países entre como Turquía, Suecia, Chile, Japón, Corea del Sur, entre otros.

Marina del Sur en Las Galletas – Arona, fue el puerto de salida de los participantes en el campeonato, donde las distintas embarcaciones que los clubes del municipio pusieron a disposición de la organización, zarpaban hacia los puntos de inmersión propuestos por la organización. Puntos como Montaña Amarilla (Las Galletas), Los Obispos (Los Cristianos) o Punta de la Luna (Las Galletas)