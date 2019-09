Brillante triunfo nauta en el derbi canario

Tenerife/ Positivo fin de semana para los intereses del RC Náutico. El combinado nauta rubricó su primer triunfo de la temporada con una contundente victoria, en el primer derbi canario de Liga EBA de este nuevo curso. La primera visita a domicilio de los de Santi Lucena se resolvió de manera incontestable, con una victoria que sirve para coger confianza, crecer en sensaciones y olvidar el amargo debut ante Estudiantes hace una semana. Su víctima fue uno de los debutantes en la categoría: el CB Agüimes (52-94).



Un encuentro que no fue plácido ni un camino de fácil recorrido, pese a que el marcador final pueda llevar al engaño. El equipo de la Avenida Anaga completó grandes tramos, pero los grancanarios vivieron una reacción para llegar con serias opciones de pelearlo al descanso. Sin embargo, la diferencia de cara al aro fue decisiva. Las estadísticas reflejan unas distancias notorias: la lucidez de los tinerfeños en el tiro interior (24/34, 70%) contrastaba con los problemas de la escuadra grancanaria (42%). Una sintonía que se calcó en el acierto de triples, donde los de Lucena se manejaron en un registro de acierto del 38% frente al 15% de los de Fermín Bosa. Registros diametralmente opuestos que fueron decisivos al término de los 40 minutos.

La escuadra nauta arrancó enchufada. Plena confianza para firmar un primer parcial de 1-6. José Luis Ibáñez ejercía una precisión quirúrgica desde el tiro exterior. Noticias confirmadas mediante buenos intervalos de anotación para sumar la primera ventaja en los primeros diez minutos (10-20).

El cuadro lagartero tiró de orgullo para engancharse en el marcador. Excelso tramo de Rodríguez Rivero (11 puntos) para liderar un parcial de 9-0 a favor del combinado agüimense. Entremedio, el duelo sufrió una interrupción por problemas en el marcador. Aprovechó ese pequeño receso el RC Náutico para tirar de la muñeca de Ibáñez, con otro triple para su cuenta personal. Las alternativas, sin embargo, se fueron sucediendo. Y los de Bosa se situaron a un solo punto de desventaja (24-25). Entonces, entró en escena la exhibición de Danilo Brnovic. El alero montenegrino completó un partido redondo (23 puntos, 27 de valoración), siendo parte activa en un parcial de 0-7 para los intereses del cuadro de Lucena. Los locales no perdieron la cara en el Pabellón Municipal de Agüimes, simplificando la diferencia a siete abajo en tiempo de descanso (30-37).

Tras el descanso, el Náutico de Tenerife echó el resto. Los tinerfeños mantenían su franja de ventaja sobre los diez puntos, hasta que los Berzins, Román, Ibáñez y Juanan García hicieron acto de presencia para romper el devenir del choque en clave nauta, dejando a su contrincante de este sábado en solo once puntos durante dicho parcial, mientras que en ataque anotaba 26 puntos (41-63).

Fue un duro golpe para el CB Agüimes. El club lagartero no tuvo margen de reacción ni pudo

recuperarse de semejante revés. Los últimos diez minutos fueron exprimidos al máximo por La

Marea para ganar en sensaciones individuales y colectivas. Buenos minutos para Sagnia,

Lazcano, Juanan y Alberto Hernández, mientras que Brnovic seguía a lo suyo con una actuación

diferencial. Y es que hasta cuatro jugadores del RC Náutico se sumaron al doble dígito de

anotación; asimismo, cinco baloncestistas del club santacrucero también registraron buenos

registros en la valoración.

La próxima cita será el sábado, 5 de octubre, en el Pabellón Quico Cabrera frente al Estudio en

horario matutino (12.00 horas).

CB Agüimes (52): Bosa Afonso (6), Castro Cazorla (0), Rodríguez Ledesma (7), Bernacer Aznar (0),

Rodríguez Rivero (11), Bethencourt Henningsen (0), Almenara Sánchez (0), Apolinario Tenorio

(11), Kurimsky (6), Jordan Díaz (0), Parrondo Castro (4), García Nivar (7).

Entrenador: Fermín Bosa

Náutico de Tenerife (94): Gómez Peña (0), N. Sagnia (10), Ibáñez Tejero (15), Jorge del Pino 0),

Saulo Román (7), Alberto Hernández (7), Hugo Lazcano (4), Danilo Brnovic (23), Juanan García

(11), Rihard Berzins (7), D. Hockerup (2), Niang (8).

Entrenador: Santi Lucena.

PARCIALES:

10-20

20-17

11-26

11-31

Incidencias: Partido correspondiente a la segunda jornada del grupo B de Liga EBA, disputado en

el Pabellón Municipal Agüimes.