Pau Capel y Cristofe Clemente engrandecen la carrera de montaña Fred Olsen Express Santa Cruz Extreme

La arena de la Playa de Las Teresitas, los indescriptibles paisajes de Anaga, acentuados en zonas como El Bailadero, Chamorga o Los Catalanes o la zona costera de Benijos y Almáciga siguen siendo un reclamo sobresaliente para todos los amantes del trail que año a año, y ya van seis, se deciden a participar en la prueba que organiza con tanto acierto el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife a través de la Fundación Santa Cruz Sostenible, con la dirección técnica de Gesport Canarias y el patrocinio principal de Fred Olsen Express.

Con las primeras luces del día la Playa de Las Teresitas fue testigo de la salida de las distancias de 49 kilómetros y 26 kilómetros. En la línea de salida, corredores de la importancia de Pau Capell, Cristofer Clemente, José David Lutzardo, Quito Santana, Esteban García y otros tantos destacados canarios. Tras el pistoletazo de salida comenzó el reto, que fijó como primer objetivo el ascenso hasta Chamorga.

A medida que se estiró el pelotón fueron surgiendo las primeras rentas y la cabeza de carrera fue tomada por Pau Capell y Cristofer Clemente. Ambos compartiendo carrera y calcando el ritmo. Ya en La Cancelilla pasaban pasaban juntos y comenzaban el descenso que los llevaría a Benijos. Tras ellos, Fran Rodríguez sostenía una tercera plaza que era buscada por sus perseguidores. Entre las chicas, María José Guillen sentaba las bases para repetir el triunfo que logró el año pasado.

Con el paso de los kilómetros, el dominio de Cristofer y Pau se hizo más grande y se comprobó la intención de ambos de compartir carrera. Así las cosas, las primeras posiciones parecían decididas, por lo que la lucha se centró en el tercer cajón del podio. Una tercera posición que fue eliminando inquilinos: Fran Rodríguez, Quito Santana y Alexis Martín cayeron en detrimento de un José David Lutzardo que, fiel a su estilo, fue de menos a mas.

La línea de meta vivió un momento de trail puro con ese espíritu de compañerismo que solo existe en la montaña. Cristofer Clemente y Pau Capell cruzaron la meta de la mano y compartieron triunfo. Uno, el catalán, terminando la temporada en Tenerife y eliminado a la carrera; el otro, el gomero, recuperando sensaciones tras su reciente paternidad. Ambos ganadores aunque Cristofer cedió la primera plaza a Pau. La tercera posición fue finalmente para José David Lutzardo con 6:12:49.

La categoría femenina finalmente se decidió con el triunfo claro de María José Guillén con 7:51:54, siendo segunda Anabel de la Rosa con 8:46:08. La tercera plaza fue para Jennifer Eisenhuber, corredora que se sobrepuso a una caída y remontó desde la octava posición, a mitad de carrera, hasta hacerse con la medalla de bronce. Su tiempo fue de 8:50:10. De esta forma, Guillén repitió experiencia y triunfo tras ser la ganadora de la Santa Cruz Extreme 2018.

En la distancia de 26 kilómetros los ganadores fueron Glendor Rodríguez y Garciela Acosta. Por su parte, la distancia de 15 kilómetros contó con el triunfo de Carlos Carballo y Ángela Morales. En la modalidad de jöelette ganó el equipo Atletas Sin Fronteras

Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife quiere vestirse con el color rosa que simboliza la lucha contra el cáncer de mama. El objetivo es mostrar su apoyo y solidaridad con las personas que tienen o han tenido esta enfermedad, así como visibilizarla y concienciar sobre la importancia vital de acudir a las revisiones, puesto que la prevención y la detección precoz mejoran considerablemente el diagnóstico y la incidencia de esta patología oncológica.

Octubre es el mes rosa y para insistir en la concienciación y normalización del cáncer de mama, el Ayuntamiento mantendrá iluminada con ese color su fachada y la Fuente de la Fecundidad del Parque García Sanabria a lo largo de todo el fin de semana.

La iniciativa forma parte de un conjunto de actuaciones que pone en marcha el Consistorio de la capital para combatir la desinformación existente en torno al cáncer de mama y con el fin de sensibilizar al conjunto de la sociedad y hacer hincapié en la necesidad de prevención.

Según explicó la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, "no se trata de ponernos el lazo o vestirnos de rosa y ya está", sino que la voluntad es asimismo expresar apoyo y solidaridad a quienes padecen cáncer de mama y hacerles ver que "no están solos".

La campaña que ha puesto en marcha la Corporación también pretende recordar a la población que debe llevar un estilo de vida y hábitos saludables, así como acudir a las revisiones, ya que se calcula que una de cada tres mujeres que son citadas por el Servicio Canario de Salud no lo hace y esto "puede ser la diferencia entre conservar la salud o perderla".