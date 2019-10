Morales y Maric se coronan en el Gran Canaria Yellow Bowl 2019

Finalmente, los ganadores de la octava edición del Gran Canaria Yellow Bowl han sido el grancanario Óscar Morales, que batía al madrileño Lucca Helguera por 6,1 6,2 y la serbia Dunja Maric, que vencía a su compatriota Jovana Grujic por 6,2 6,3.Las primeras en saltar a la pista eran las chicas. Duelo serbio entre la número uno del cuadro, Jovana Grujic, y su compatriota Dunja Maric. En las gradas la expectación era máxima. Ambas son compañeras de dobles y entrenan juntas a diario, por lo que se conocen muy bien, el espectáculo estaba asegurado. En el primer set, el juego más arriesgado de Maric le dio ventaja desde el principio y puso nerviosa a su rival. Entre el público, aplausos a cada jugada y muy buen ambiente. Maric terminaba ganando el primer set por 6,2.Arrancaba el segundo set y parecía que Jovana llegaba dispuesta a no dejarse abatir. De nuevo el juego más largo de su rival volvía a descolocarla. Dunja Maric se hacía por la victoria en el segundo set por 6,3. "Estoy muy orgullosa de haber ganado el torneo," declaraba feliz nada más terminar. "He jugado contra la número uno y ha sido duro." La serbia aseguraba además haber disfrutado mucho del torneo, "la semana ha sido increíble, la organización también...estoy muy contenta de haber estado aquí."Llegaba entonces el turno de la categoría masculina. En la pista principal del Cortijo Club de Campo se enfrentaban el grancanario Óscar Gabriel Morales y el madrileño Lucca Helguera. Ambos llegaban a la final tras una brillante actuación durante todo el torneo en el que conseguían batir a todos los cabezas de serie del campeonato. Morales iniciaba el partido adelantándose en el marcador. Mucho más seguro y directo que Lucca, conseguía levantar al público asistente con bolas largas y un juego muy agresivo que desconcentró a su rival, haciéndole cometer valiosos errores. El primer set se saldaba con victoria para el grancanario por 6,1.Ante un público cada vez más entregado comenzaba el segundo set. Morales, mucho más centrado y enérgico, arrancaba aplausos y ovaciones con cada bola y Helguera hacía lo propio al responder con destreza a algunas de las jugadas más complicadas. El madrileño no estaba dispuesto a ponerle las cosas fáciles al isleño. Pero Morales se mantenía mucho más acertado y firmaba un segundo set por 6,2. "No esperaba ganar cuando comencé el torneo, había muchísimo nivel, muchos jugadores muy buenos," afirmaba, "pero derroté al número uno, a jugadores destacados...y hoy he estado más acertado que mi compañero, creo que por eso he ganado."

A continuación ha tenido lugar la entrega de premios que ha contado con la asistencia del consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano, que ha aplaudido la calidad del evento, "estamos apostando por la base y torneos como éste nos dan la razón. Durante toda esta semana se ha visto no sólo un tenis al más alto nivel sino que además llegamos a las familias, a ese sector que no está potenciado en los deportes con más repercusión." Castellano ha querido señalar la importancia de que hayan estado presentes en el Gran Canaria Yellow Bowl jugadores de más de 60 nacionalidades, "lo que significa que la marca Gran Canaria y la marca Gran Canaria isla Europea del Deporte llegan. Este tipo de encuentros son todo un placer."

Por su parte, el director de torneo, Acaymo Medina, ha destacado que "todos los jugadores han hecho un gran papel, hemos celebrado muchísimos partidos diarios, con el esfuerzo que eso supone y los participantes han tenido un comportamiento excelente." Sin olvidar además el enorme nivel de los tenistas, que han dado espectáculo a diario. "Al final," apuntaba Medina, "nosotros organizamos estos torneos para que nuestros jugadores, los jugadores de las islas, tengan la posibilidad de jugar con gente de fuera, de otros países y de mucho nivel, para que ellos puedan evolucionar. Y lo estamos consiguiendo. Hoy estamos muy contentos con la victoria de Óscar Morales" La organziación ya piensa en una próxima edición, en la que se trabajará por seguir avanzando en espectáculo y participación.

