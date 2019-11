El Sanaya Libby's La Laguna se aferra al liderato remontando en Murcia

La Laguna/ Las blanquiazules vencen al AD Algar Surmenor por 1-3 y siguen invictas.

El Sanaya Libby's La Laguna suma y sigue en la Liga Iberdrola. Las blanquiazules han logrado prolongar las sensaciones positivas al firmar este sábado en tierras murcianas un trabajado triunfo ante el potente Algar Surmenor por 1-3. El conjunto dirigido por Flavia Dias continúa, una jornada más, invicto y líder de la clasificación en solitario.



Con la novedad de Alicia Perrin en el sexteto inicial, el Sanaya Libby´s La Laguna se topó desde el inicio con un concentrado equipo local (7-7). Para romper la balanza, la escuadra se empleó a fondo y a través de su eficacia en ataque, con una brillante María Schlegel a la cabeza, logró contrarrestar la calidad de su rival (17-21). No obstante, la reacción de las murcianas para recortar las distancias no tardó en llegar (22-23) y el conjunto blanquiazul, mermado por los errores no forzados, no pudo evitar que un ajustado primer set cayera del lado del Algar Surmenor (24-26).

La inesperada remontada descolocó al Sanaya Libby´s La Laguna, obligando a Flavia Dias a solicitar tiempo muerto en los primeros compases del siguiente periodo (6-2). Pese a los intentos, el conjunto blanquiazul no daba con la tecla para rearmarse y sobre todo para sorprender a la eficaz defensa rival (16-11). Con la aportación del dúo canadiense formado por Savard y Perrin, volvió a cambiar el guion del choque y el Sanaya sacó las garras para sumar un parcial 0-5, y desplegar así su mejor versión sobre la pista. Frenando las intenciones del cuadro dirigido por André Collin e imposibilitando a uno de sus baluartes, la norteamericana Denisse Belcher, las tinerfeñas consiguieron llevarse un parcial de alto voltaje y poner el empate en el marcador general (23-25).

Con la intención de no volver a verse en apuros, el equipo de Taco, bajo la dirección de Silvia Araco, salió al tercer set con la máxima aptitud y dispuesto a aprovecharse de los puntos débiles de las locales (10-17). La mejoría en recepción y la efectividad en el ataque resultaron piezas claves para demostrar el trabajo coral blanquiazul. Con una recuperada y resolutiva Mame Diouf en la red, el Sanaya Libby´s La Laguna se adjudicó el parcial cómodamente por 16-25.

Aunque el potente Algar Surmenor no mostraba síntoma de rendición, los problemas no cesarían para el conjunto recién ascendido ante un organizado e imparable conjunto canario (6-12). El enorme esfuerzo realizado por las pupilas de Flavia Dias tendría finalmente su recompensa, cerrando el choque por 16-25 y sumando su quinta alegría al casillero, manteniéndose además como únicas invictas de la máxima categoría nacional.

FICHA TÉCNICA

AD Algar Surmenor: Raquel Devon, Encarnación García, Paula García, Denisse Belcher, Edna Bugmann, Miriam López- inicial- Isabel Barón (líbero), Elena García, Alejandra Cegarra, Marta Ruano, Annita del Nero.

Sanaya Libby´s La Laguna: Patricia Suárez, Silvia Araco, María Schlegel, Vicky Savard, Elena Santana, Alicia Perrin -inicial- Nira Pérez (líbero), Janine Sandell, Mame Diouf, Sofía Tummino, Sara Hernández.

Parciales: 26-24 (28'), 23-25 (28'), 16-25 (26') y 16-25 (26´).

Árbitros: Antonio Martínez Obón - Jose Luis Arrarte Mira

Incidencias: partido correspondiente a la quinta jornada de la Liga Iberdrola disputada en el Pabellón Escolar El Algar ante 200 espectadores.