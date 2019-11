Triplete para Cristofer Clemente en Haría Extreme Lanzarote y oro en féminas para Ana Cristina Constatine

A las 5:30 se dio la salida de la Cicar Ultra desde Femés, municipio sureño de Lanzarote. Si bien el viento no acompañaba, la lluvia sí dio una tregua por el sur de la isla. Lo que sí se observó fue un vendaval llamado Cristofer Clemente, corredor de la modalidad Cicar Ultra, que arrasó a sus competidores con un tiempo de 8:39:23.

Portentosa actuación del gomero que le situó en el cajón de la primera posición seguido de Ionel Cristian Manole (9:11:00) que fue segundo, seguido de Fran Rodríguez Martín (9:24:32) en tercer lugar. En categoría femenina la ganadora fue Ana Cristina Constantin (11:51:24), segunda fue la británica de Gemma Game (12:29:25) y Miriam Moreno (12:45:34) ocupó la tercera posición.

En la modalidad Naviera Armas Maratón, los ganadores fueron Alejandro Mayor y Cristina Santurino. Desde comienzos de la carrera un grupo de corredores tomaron el control, entre ellos Borja Fernández, Raúl Latorre, Alejandro Mayor y Mario Olmedo, entre otros. Juntos corrieron durante gran parte del recorrido, hasta que Alejandro Mayor logró adelantarse en la Subida al Risco de Famara, logrando una ventaja que supo administrar hasta la meta. Mayor paró el crono en 3:42:45, seguido de Raúl Latorre (03:44:11), y Borja Fernández (03:33:26).

La Haría Extreme, la guinda final de la Spain Ultra Cup

La victoria de Cristofer Clemente en la Ultra le sirvió también para llevarse a casa el título de ganador absoluto del Spain Ultra Cup. Cristofer llegaba a Lanzarote con las cuentas bastante claras para salir campeón del circuito: solo le valía ganar. El corredor gomero marcó territorio desde el principio y no especuló con los ritmos de carrera. Desde los primeros kilómetros se mantuvo en los puestos de cabeza, siguiendo su propia estrategia. Durante el primer cuarto de recorrido estuvo siempre acompañado de un puñado de atletas entre los que se encontraban Agustín Luján e Ionel Manole, sus dos máximos rivales en la lucha por el título de la Spain Ultra Cup.

En la categoría M del Spain, Alejandro Mayor y Cristina Santurino se alzaron con el triunfo. La victoria del canario en Haría Extreme sumado a su triunfo en el Long Trail de Guara Somontano y a sus platas en Sierra Nevada y Riaño le sirvieron para llevarse el título de la Spain Ultra Cup M.

En categoría femenina, Amanda Martín llegaba como líder a Lanzarote pero no pudo mantener el ritmo de Yolanda Fernández y Cristina Santurino, quienes se distanciaron en los puestos de cabeza convirtiendo la pelea por el título en un mano a mano entre las dos. Ambas mantuvieron el duelo hasta bien avanzada la carrera, pero en el camino de los Gracioseros la atleta madrileña subió una marcha y logró un colchón de minutos que la colocó como gran favorita a la victoria.

El campeonato de Canarias de Ultras se decidió en Haría

La modalidad Cicar Ultra ha sido única prueba valedera para coronar a los mejores corredores de larga distancia del archipiélago. La Haría Extreme Lanzarote fue la prueba elegida por la FECAMON (Federación Canaria de Montañismo) para disputar el campeonato, que fue a recaer directamente en Cristofer Clemente y Sandra Moreno, quienes impusieron su ley demostrando su gran poderío. Cristofer se proclamó campeón al lograr el primer puesto de la general mientras que la corredora teldense llegaba a meta como cuarta fémina de la distancia de 95 kilómetros.

Pueden consultar las clasificaciones en www.hariaextreme.com