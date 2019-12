La Laguna/ Las blanquiazules caen pero consiguen su clasificación copera de forma matemática. No pudo ser. Pese a la ilusión y las ganas demostradas para lograr la épica, el Sanaya Libby´s La Laguna no consiguió en la tarde de este sábado doblegar al líder, el May Deco Voleibol Logroño (1-3). En un encuentro de alto voltaje, el esfuerzo blanquiazul acabó siendo insuficiente y el conjunto tinerfeño no pudo evitar su segundo tropiezo de la temporada. Sin embargo, la buena noticia recae en la clasificación matemática del equipo para la Copa de La Reina.

Consciente del desafío que suponía medirse al todopoderoso de la categoría, el Sanaya Libby´s La Laguna salió a por todas. En unos primeros compases de máxima intensidad (8-8), el organizado juego del conjunto tinerfeño, con una brillante Vicky Savard de opuesta, supo emplearse a fondo para romper la balanza (14-12). El ímpetu de la escuadra canaria y su contundente eficacia en el ataque frenó en seco las intenciones del rival (19-14) y las de Flavia Dias, a través de su trabajo coral, lograron adjudicarse el primer set a su favor por 25-18.Como era de esperar, el May Deco volvería a rearmarse en el siguiente periodo para fijar nuevamente la igualdad en el electrónico (8-8). En un set denotado por las continuas avalanchas y sucesión de puntos a ambos lados de la pista (16-17), el Sanaya Libby´s La Laguna, mermado por sus problemas defensivos, no consiguió detener a un equipo riojano que, con Helia González a la cabeza, ganaba confianza para llevarse el parcial y poner las tablas en el marcador general (17-25).Lejos de rendirse, el conjunto dirigido por Flavia Dias intentaría resetear y volver a poner en apuros a las riojanas, obligando así a solicitar tiempo muerto a su entrenadora Esther López (6-2). No obstante, la aptitud del May Deco, de menos a más y su potencial en ataque acabaría castigando al Sanaya Libby´s La Laguna (14-17). Marcado por los errores no forzados, el equipo lagunero no pudo evitar que el set cayera del lado contrario ( 19-25).El cuarto parcial no pintaba ser diferente y el conjunto visitante estaba decidido a no dejarse arrollar por el Sanaya Libby´s La La Laguna (6-10). Mostrando su solidez en la red, liderada por la resolutiva Fernanda Gritzbach, el May Deco imposibilitó el juego tinerfeño y logró pisar el acelerador en el marcador hasta cerrar el encuentro (12-25)

FICHA TÉCNICA

Sanaya Libby´s La Laguna: Patricia Suárez, Silvia Araco, María Schlegel, Vicky Savard, Jessica Soares, Mame Diouf, -inicial- Nira Pérez (líbero), Patricia Suárez, Sara Hernández, Jessica Soares.

May Deco Voleibol Logroño: Aina Berbel, Michelle Bergren, Cristina Bento, Fernanda Gritzbach, Daniella Da Silva, Helia González – inicial- Patricia Llabrés (líbero), Alba Sánchez.

Parciales: 25-18 (24'), 17-25 (26'), 19-25 (26') y 12-25 (23´).

Árbitros: María Gloria Souto Jiménez – Enrique Romero Martínez

Incidencias: partido correspondiente a la novena jornada de la Liga Iberdrola disputada en el Pablos Abril de Taco ante 400 espectadores.