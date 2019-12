Criere y Martiño, campeones de España de Surf en Gran Canaria

Los canarios Luis Díaz y Melania Suárez lograban hacerse con el título de Subcampeones de España, tras una brillante actuación durante todo el campeonato. Precisamente la tinerfeña Suárez y el asturiano Andy Criere han sido los ganadores del Open LPA Surf City 2019.La jornada de hoy suponía el estreno de las chicas en el Open LPA Surf City 2019. 16 mujeres se disputaban los cuartos de final femeninos. Ya desde las primeras mangas, una de las favoritas, Lucia Machado se imponía en su manga sin dificultad, así como la segunda del ranking nacional, Marcela Machado. Lucía Martiño, líder y favorita al título, debutaba con un surf seguro y estable que le garantizaba su pase a semifinales. La tinerfeña Melania Suárez, actual campeona 2018 de la Liga, deleitaba a los asistentes con unas olas increíbles con las que se imponía a sus rivales.Los cuartos de final masculinos llegaban con el nivel más alto que se ha visto en los últimos años en una prueba de surf. Luis Díaz, claro aspirante al título, batía con fuerza al brasileño Rafael Teixeida. El grancanario apostaba fuerte por llegar a la final y hacerse con la corona nacional. Aunque su rival más directo, Andy Criere no se lo iba a poner fácil. La puntuación más alta la obtenía Paolo Giorgi Román, con 14,75 puntos.Arrancaban las semifinales femeninas, con unas participantes que bien podrían situarse entre las mejores de Europa. En la primera semifinal, la local Laura de los Reyes imponía su conocimiento de la ola y se clasificaba junto a Lucía Machado. La primera sorpresa, la derrota de Marcela Machado, que no tuvo suerte a escoger sus olas y se quedaba sin opciones. Melania Suárez, muy fuerte durante todo el campeonato, se imponía a sus rivales. La única que lograba seguirle el ritmo era la líder del ranking, Lucía Martiño.En categoría masculina, las semifinales conseguían llamar la atención de todos los asistentes. Con un 13,45, el canario Yael Peña lograba la máxima puntuación y su pase a la final, junto al favorito y líder del ranking, Andy Criere. Hacían lo propio en su manga el gallego Martín Cortijo y el canario Paolo Giorgi Román, que, ante la sorpresa del público, dejaban fuera a todo un favorito, el grancanario Luis Díaz, que se despedía de sus opciones.Con toda la atención del público arrancaba en La Cícer la gran final femenina. Las canarias Melania Suárez, Laura de los Reyes y Lucía Machado y la líder de la Liga, la asturiana Lucía Martiño llegaban dispuestas a darlo todo. Tras una apasionante manga de maniobras radicales, la tinerfeña Melania Suárez ganaba el campeonato del Open LPA Surf 2019. "Las condiciones eran muy complicadas y mis rivales muy buenas, pero conseguí una ola muy rápida que me dio la puntuación que necesitaba," aseguraba al salir del agua.

El título de Campeona de España de Surf 2019 iba a parar a manos de Lucía Martiño. "Tenía que venir aquí, hacer mi surf y disfrutar en el agua. No quería tener en mente los puntos," afirmaba la asturiana, que ha disfrutado mucho de Las Canteras, "es una playa divertida, ha sido un día muy bueno para competir y la organización ha sido de diez. Creo que ha sido uno de los mejores campeonatos de la Liga."

Emoción y adrenalina en la final masculina, con algunos de los mejores riders del país en el agua: el canario Paolo Giorgi Román, que ha dejado algunas de las mejores maniobras desde el arranque del campeonato, el gallego Martín Cortijo, uno de los claros favoritos, el tinerfeño Yael Peña, ganador de esta prueba en la pasada edición y el asturiano Andy Criere, líder de la Liga, dispuesto a llevarse el título. Ninguno de ellos dejó escapar la posibilidad de ofrecer espectáculo con cada una de sus olas. Finalmente fue Criere el que se hacía tanto con el título de Campeón de España como con el campeonato, obteniendo la mayor puntuación del evento, 15,30. "Me siento muy contento," declaraba el rider, "tanto por haber sido el surfista más completo y haber ganado el circuito como por haber conseguido ganar esta prueba, en un fin de semana que para mí ha sido muy. Estoy feliz."

Dentro del Open LPA Surf 2019 se disputaba además el Campeonato de España de Bodysurf, a una única prueba, que tenía lugar en Las Palmas de Gran Canaria. Se medían en la final dos veteranos, Aitor Ojeda y Ricardo Estupiñán, que trataba de revalidar el título, frente a Armide Soliveres y Javier Domínguez, dos jóvenes promesas de la disciplina. La veteranía fue la que se impuso y en una apasionante manga Ojeda lograba arrebatarle el título a Estupiñán. "Fue una manga bastante dura," declaraba el ganador, "he llegado muy cansado, no lo conseguí hasta los últimos cinco minutos. Lo bueno es que los dos primeros puestos se quedan aquí, en casa."

Nada más concluir la competición tenía lugar la clausura y entrega de trofeos en plena avenida de Las Canteras, con la presencia del consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano y la concejala de Igualdad y Diversidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, María del Carmen Reyes.

La organización hace un balance muy positivo de la competición. Según palabras del director del evento, Sergio San Román, "el tiempo nos ha respetado, las condiciones han sido muy favorables para que se desarrollase un campeonato de esta envergadura y hemos logrado reunir al top ten del surf nacional, junto a los mejores de Canarias." Muy satisfecho de haber llenado la avenida de público, San Román aseguraba que ya están pensando en el 2020, "volver a ofrecer espectáculo y dar un salto cualitativo para ser referente del surf en Gran Canaria."

El Open LPA Surf City 2019 está patrocinado por el Cabildo de Gran Canaria a través de su Instituto Insular de Deportes, enmarcado dentro de su programa, Isla Europea del Deporte, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y su concejalía de Ciudad de Mar, y Seat Orvecame. Esta edición está organizada por la Federación Española de Surfing y la Federación Canaria de Surf, con la colaboración de Rider Sandals, Sock´M, la Asociación de Escuelas de Surf de Gran Canaria, 200 Gr Grill Burguer & Beverage, Cruce Surf Shop y Viper Surfing Fins.