Arona Guanches Hockey Club cae derrotado frente al HC Playas de Oropesa

Arona/ Decima jornada de liga y primer partido del nuevo año. Tras el obligado descanso decembrino, otra vez en casa, ahora frente a Orcas de Playas de Oropesa. El Arona Guanches cae derrotado por segunda vez contra este equipo.

Guanches 3 Orcas 6. El partido con mucha diferencia entre los equipos, se vio desde un principio peligrar la victoria del equipo local. Mala entrada en el Polideportivo de las Galletas después de que la cantera local disputara los partidos de la primera sede de la liga canaria en categorías inferiores con sus contrincantes de Santa Cruz y de Las Palmas de Gran Canaria.



Novedad en la alineación guanche era la presencia de los jugadores Guille que retomaba su puesto en el equipo y su condición de capitán y el esloveno Gal Zidan sustituyendo al liberado jugador Filip. Los locales recibían a los Orcas con ánimo de venganza tras su derrota en Oropesa en el primer partido de la liga. Se les puso el partido de espalda al anotar Orcas nada más comenzar el choque. El dominio era en pleno de los visitantes, aunque los Guanches no bajaban el ritmo y la guardia y las llegadas a puerta del contrincante eran constantes, pero no se traducían en goles gracias a la buena labor defensiva visitante. Pero tanto fue el cántaro a la fuente que lograron poner el partido muy igualado, aunque en los últimos minutos de la primera parte lograron marcar tres goles los visitantes y fue un resultado de 1-4 al descanso. Fruto de ello fue su inmediata relajación que propicio enseguida de la segunda parte dos goles seguidos guanches. Saltaron las alarmas en el cuadro visitante y con el tiempo muerto brotaron las estrategias de los contrarios, volviendo a coger ventaja y a restablecer la diferencia poco después. Con mucho partido por delante Guanches no renunciaba a nada, y aunque el dominio seguía siendo visitante, montaba contras con mucho peligro. Orcas conseguía marcar 6 goles desmoralizando a los Canarios. Los goles guanches fueron obra de Ladis y Alexandro, con las asistencias de Gal y Alexandro. Con estos resultados Guanches se mueve en la tabla de clasificación un puesto, subió Tucans de Barcelona al tercer y bajo guanches al cuarto. El próximo y último partido en casa será el 25 de enero contra Tres Cantos de Madrid.