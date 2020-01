El RC Náutico arranca el año con una amplia sonrisa

Tenerife/ Suma y sigue el RC Náutico en Liga EBA. La Marea volvió a la competición regular con un trabajado triunfo en su visita al Pabellón El Torreón. La escuadra santacrucera repitió una notable actuación colectiva, con un buen equilibrio ataque-defensa, para superar con autoridad al CB Pozuelo (57-76). Un sabor dulce para arrancar el 2020 que confirma las buenas sensaciones con las que terminó el equipo dirigido por Santi Lucena en 2019, sumando en clave positiva en seis de sus últimos siete compromisos.



Dominaron los nautas en todos los parámetros. Incidiendo menos en tiro interior (42% de acierto frente al 50% del CB Pozuelo), tuvieron buena mano desde la línea de tres puntos. Un filón que fue decisivo con 6 de 21 intentos convertidos frente a los 2 de 8 de su rival, que no se prodigó tanto desde media distancia. Asimismo, la inteligencia en la administración de las faltas permitió que el equipo santacrucero convirtiera 21 créditos desde la línea de tiros libres, en contraposición con los 4 de los madrileños. Datos significativos que tomaron relevancia con la inspiración en la anotación de Alberto Cabrera (21 créditos, 23 de valoración); la polivalencia de Danilo Brnovic: 13 puntos, 7 rebotes, 3 asistencias y 25 de valoración; así como con el doble dígito firmado también por Berzins: 10 puntos, 10 de valoración.

La entrada al partido fue positiva desde los primeros segundos, evitando que su contrario se pusiese por encima en el marcador durante los 40 minutos. Plena concentración de todo el conjunto para firmar la primera ventaja con un parcial (0-7) que ponía al RC Náutico al frente (2-9), con acierto para Fischer, Román y Cabrera. Tiraría de orgullo el cuadro de Mariano Arasa para contestar a la inspiración insular, con canastas para Arias, Cue Martínez y Escudero (9-11). No entraba en pánico un equipo nauta seguro de sí mismo, con dos triples seguidos de Berzins y Brnovic para dar un bocado importante al primer cuarto. Con una renta de cinco créditos, los de Santi Lucena cerraban los diez minutos del arranque en positivo (14-19).

El primer cuarto sería la antesala de lo que se vendría antes del descanso. Un acelerón absoluto de la escuadra de la Avenida Anaga, quien se iba al intermedio con un parcial de 0-13, dejando asimismo a su rival en cinco puntos en diez minutos. Juanan García e Ibáñez allanaban el camino, mientras que los Albertos -Cabrera y Hernández- sumaban en su cuenta personal para ampliar la ventaja (19-30). El trabajo en defensa se recompensaba con el gran abanico de recursos en ataque, a quien se unían durante este intervalo Brnovic, Fischer y Berzins para dejar en una situación complicada al CB Pozuelo (19-38).

El guion tras el receso no cambiaba. El RC Náutico seguía a lo suyo, engordando su parcial personal para irse al 0-19 entre el final del segundo cuarto e inicio del tercero (19-44), con un excelso Alberto Cabrera que anotaba los seis primeros créditos del tercer asalto. El base tinerfeño firmaba unos minutos maravillosos para irse con nueve puntos en diez minutos,

secundado por el acierto del alicantino Ibáñez (5) y el montenegrino Brnovic (5). La Marea se iba hasta los 30 de renta en cuatro ocasiones durante estos compases, dejando encarrilado el triunfo a falta de un último cuarto (34-62).

Sacó el orgullo el CB Pozuelo para maquillar la contienda, mientras que el RC Náutico redujo las marchas para dosificarse de cara a próximas citas. Cáceres del Caño arrancaba con un acierto desde el tiro exterior, aunque el tinerfeño Alberto Hernández respondería inmediatamente. Los madrileños sumaban un parcial de 9-0 hasta que Saulo Román lo rompía con un tiro en suspensión (46-67). Intercambio de golpes cuando el encuentro apuraba hacia su final, terminando por todo lo alto con un 0-6 a través de Saulo y Cabrera para empezar 2020 con una amplia sonrisa.

La próxima cita también será a domicilio, igualmente en tierras madrileñas. Los nautas medirán sus fuerzas frente a la cantera de Movistar Estudiantes (sábado 18 de enero, 19.30 horas, Pabellón Antonio Margariños).

CB Pozuelo (57): Jiménez Gómez (2), González Hernández (8), Cáceres del Caño (10), Cue Martínez (5), Cañal Liberal (10), Escribano Martínez (3), Arias Guerrero (5), García Mateo (8), Galocha Muñoz (0), Estébanez Escudero (4), Pérez Serna (0), López Rodríguez (2).

Entrenador: Mariano Arasa.

RC Náutico Tenerife (76): Alberto Cabrera (21), José Luis Ibáñez (7), Saulo Román (8), Alberto Hernández (5), Danilo Brnovic (13), Juan Andrés García (3), Rihard Berzins (10), David Fischer (9), Fallou Niang (0).

Entrenador: Santi Lucena.

PARCIALES:

14-19

5-19

15-24

23-14

Incidencias: Encuentro correspondiente a la decimoquinta jornada del grupo B de Liga EBA, disputado en el Pabellón El Torreón.

