El Sanaya Libby´s La Laguna cede ante el Chemik en Polonia

Conscientes de lo que estaba en juego y de lo que se encontrarían al salir al Hala ZS, el equipo tinerfeño no dudó en aprovechar el calor de un pabellón totalmente abarrotado y de un país que respira voleibol para mantener el pulso en los primeros compases del encuentro (6-6). Sin embargo, con Marlene Kowalewska al servicio, el Chemik desplegó su juego y comenzó a abrir una brecha que resultaría insalvable para las laguneras (25-13).

Aunque el inicio del siguiente periodo no daba esperanzas (7-4), lejos de bajar los brazos, las leonas de Taco, fieles a su filosofía de lucha, se emplearon a fondo para darle la vuelta al electrónico (11-12). Con Jessica Soares y María Schlegel a la cabeza y un brillante trabajo coral, el Sanaya Libby´s La Laguna compitió de tú a tú contra el líder polaco (14-14). No obstante, las tinerfeñas no fueron capaces de frenar a la resolutiva dupla cubana del Chemik, formada por Wilma Salas y Gyselle Silva, y las locales ampliaron su ventaja en el marcador general (25-16).

En el siguiente periodo, las instrucciones para contrarrestar la calidad del Chemik no tuvieron el efecto deseado y el conjunto de Police, demostrando su fondo de armario, imposibilitó cualquier acción visitante en su intención de cerrar el choque por la vía rápida (18-13). El trabajo defensivo del Sanaya Libby´s La Laguna no fue suficiente para la impecable efectividad en el ataque de las polacas, que se adjudicaron cómodamente el tercer y último set por 25-16.

FICHA TÉCNICA

Grupa Azoty Chemik: Marlena KowaLewska, Gyselle Silva, Iga Wasilewska, Iryna Trushkina, Natalia Medrzyk, Wilma Salas- inicial- Paulina Maj-Erwardt (líbero),Ewelina Polak, Martyna Grajber, Agnieszka Bednarek, Martyna Lukasik.

Sanaya Libby´s La Laguna: Brooke Kranda, Silvia Araco, María Schlegel, Vicky Savard, Jessica Soares, Mame Diouf, -inicial- Nira Pérez (líbero), Claudia Vicente, Janine Sandell, Patricia Suárez.

Parciales: 25-13 (19'), 25-16 (23') y 25-16 (21').

Árbitros: Predrag Balandzic - Wouter De Baar

Incidencias: partido de ida de octavos de final de la CEV Cup 2019, disputado en Hala ZS im. I. Lukasiewicza (Police) ante 1173 espectadores.