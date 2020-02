Santa Cruz de Tenerife/ La regidora municipal, Patricia Hernández, junto a los ediles de Servicios Públicos y de Deportes, José Ángel Martín y Elena Mateo, visitaron las obras que se ejecutarán durante un mes y medio y que servirán para evitar inundaciones, a través de la impermeabilización y la recogida adecuada del agua de lluvia. La alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, ha acudido a mediodía de hoy para inspeccionar el desarrollo de las obras de mejora urgente del Pabellón Ana Bautista que comenzaron a ejecutarse este mismo lunes.



Patricia Hernández realizó un recorrido por las zonas en las que se están llevando a cabo las mejoras junto al concejal responsable de Servicios Públicos y Bienestar Comunitario, José Ángel Martín, y la edila de Deportes y Juventud, Elena Mateo.

Se trata de una intervención realizada con carácter de urgencia a través de la Concejalía de Servicios Públicos y por orden directa de la alcaldesa capitalina, después de tener constancia del lamentable estado en el que se encontraba el centro deportivo.

La alcaldesa recuerda que a finales del mes de octubre "se tuvieron que parar unas competiciones del más alto nivel en estas instalaciones y los padres y madres achicaron agua y limpiaron. En aquel momento me comprometí con ellos a que esta situación que perduraba desde hace muchos años iba a acabar y ahora ya tenemos la obra ya empezada".

Hernández apunta a que "el Ayuntamiento es consciente de que esta obra no cubre las necesidades del pabellón y queda mucho por hacer", pero anuncia que los trabajos actuales "sí que terminan con el agua inundando e invadiendo el Ana Bautista y con las deportistas de alto nivel teniendo que parar competiciones".

Así, la regidora municipal detalla que con esta primera intervención, de las muchas que será necesario ir haciendo, se garantiza que las aguas de lluvia sean recolectadas y expulsadas de la cubierta del edificio sin filtraciones hacia el interior.

Las obras previstas en el Ana Bautista contemplan la impermeabilización del canal de desagüe lateral de la cubierta, el cambio con el consiguiente aumento de diámetro de las tuberías de desagüe de dicho canal y la conexión a la tubería de recogida de la canalización. Además se aumentará la sección del colector general.

El presupuesto de esta intervención es de 63.378,00 euros y el tiempo previsto de ejecución es de mes y medio.

La ejecución de los trabajos no afectará de manera alguna ni los entrenamientos ni las competiciones previstas para este mes y medio.

Valora este artículo

1

2

3

4

5 (0 votos)