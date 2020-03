Victoria de prestigio del Salud Tenerife

Una actuación coral de todas, especialmente en defensa, obró el triunfo blanquiazul que fue celebrado por todo lo alto, pero destacaron en la producción ofensiva Magda Cazanga (10 goles) e Irene Sánchez bajo palos.Con un parcial 8-1 de salida (tres goles de la angoleña) y una defensa que taponó una y otra vez a las andaluzas, las tinerfeñas demostraron que confiaban en la victoria. Habían pasado diez minutos de intenso dominio local, pero Rincón Fertilidad no se iba a rendir.Aun así no iba a ser fácil, y las visitantes lograron un 0-5 parcial, sustentado en Sole y Esperanza López, que redujo la diferencia casi a la mínima expresión (8-6). El tiempo muerto del técnico local funcionó, y de nuevo el Salud impuso el ritmo que quería, para poco a poco conseguir ampliar la diferencia al descanso, con Judith Vizuete y Ángela Cioca ordenando al equipo, hasta llegar al descanso con otra ventaja importante (16-11).Ni siquiera el parón le sirvió a las andaluzas para ordenar ideas, viéndose por detrás siempre en el luminoso, y sufriendo en el extremo a una Stephania Oliveira que, con tres goles casi consecutivos, elevó de nuevo la ventaja (21-13).Al Salud le bastaba con controlar el tempo del partido, y a pesar de las numerosas exclusiones, llegando a jugar alguna defensa con cuatro jugadoras de campo y más de una con cinco, no cedió ni un ápice en defensa.Hasta la portera francesa Armelle Kelly tuvo ocasión de disfrutar de sus primeros minutos en casa, parando un siete metros en su primera acción que encendió el pabellón y terminó por ser el golpe moral definitivo para Málaga.En los últimos minutos las insulares jugaron ataques argos y Lea Kofler rompía a las centrales una y otra vez (hasta en tres ocasiones) para firmar una victoria local 'maquillada' solo en los minutos finales, donde se pasó del 28-21 al definitivo 28-25.

FICHA TÉCNICA:

Balonmano Salud (15): Irene Sánchez, Ángela Cioca (4),Magda Cazanga (10), Joana Fortuna (1), Stephania Oliveira (3),Inés Rein (2), Katarina Bojicic –inicial- Judith Vizuete (4), Lara Coello, Lea Kofler (4), Eva Márquez, Alicia Robles, Aina Fernández, Danae Miranda, Agustina Jaén, Kelly Armelle.

Entrenador: Octavio Pérez.

Rincón Fertilidad Málaga: Alice Fernandes da Silva, Estela Doiro (7), Esperanza López (3), Isabelle Dos Santos, Rocío Campigli (1), Juliana Borges, Paula García (4) –inicial- Marina Martín (1), Isaura De Almeida, Judit Gómez (1), Sole López (7), Rebeca Castell, Rocío Rojas (1).

Entrenador: Jesús Gallego.

Árbitros: Víctor Navarro y Fernanda Espino (Canarias)

Incidencias: Pabellón de La Salud. 200 aficionados.