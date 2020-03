El Sanaya Libby's La Laguna cae ante el líder

La Laguna/ El equipo tinerfeño cedió por 3-1 frente al May Deco Voleibol Logroño.

El Sanaya Libby's La Laguna no pudo hacer frente al recién proclamado campeón de la Copa de la Reina y al primer clasificado de la competición doméstica, el May Deco Voleibol Logroño. A pesar de intentarlo hasta el final, la escuadra blanquiazul terminó cayendo por 3-1 en un partido de mucha exigencia y alta intensidad.