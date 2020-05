Arona establece un protocolo que garantiza la práctica del surf y otros deportes acuáticos en condiciones de seguridad

El Ayuntamiento de Arona fue uno de los que, en cumplimiento de la Orden SND/380/2020 de 30 de abril, decidió no abrir sus playas al uso generalizado de la práctica deportiva desde el pasado 2 de mayo, tal y como indica el plan de desescalada del Gobierno central, que establece que estos espacios no estarán abiertos hasta la llamada fase III.

La citada orden, si bien permite la práctica deportiva a personas no federadas, en ningún caso permite o regula el acceso a playas o espacios naturales, como sí hace la del pasado domingo, pero solo para deportistas federados.

En cumplimiento estricto de estas normas, el municipio ha habilitado cuatro zonas en las que estos últimos podrán practicar surf en ámbitos ubicados en Las Galletas, Los Cristianos y Playa de las Américas.

Estas cuatro zonas y sus respectivos usos son los siguientes:

• Playa de Los Cristianos y zona de la Escuela de Vela. Ámbitos aptos para la práctica deportiva acuática, como la natación, y deportes como la vela, windsurf, pádel SUP, etc.). Franjas horarias: desde el amanecer hasta las 10.00 horas para federados mayores de 14 años. Desde las 20.00 horas hasta el anochecer para federados mayores de 14 años. Los profesionales, acreditados por el Consejo Superior de Deportes o federaciones, deberán justificar día y hora de entrenamiento.

• Playa Honda, únicamente en las zonas de Fitenia y olas Derecha e Izquierda. Zona para la actividad del surf, así como la pesca submarina en los ámbitos y días habilitados para ello. Bajo las mismas condiciones anteriores.

• Las Galletas (zona de la Escuela de Vela). Actividad deportiva acuática, como natación, y deportes náuticos, como vela, windsurf o pádel surf. Las franjas horarias y las condiciones de edad se repiten.

• Las Galletas (rompeolas detrás del muelle). Actividad de surf. Bajo las mismas condiciones del resto de zonas.

En cuanto a las normas de uso, son las siguientes:

- Cumplir con los horarios y las condiciones establecidas anteriormente.

- Solo se podrá acceder a la playa por las zonas habilitadas.

- Solo se podrá realizar la actividad deportiva.

- Lo deportistas tendrán que estar debidamente acreditados.

- No se podrán usar baños y duchas públicos.

- Evitar la interrelación física en la playa y sus inmediaciones, especialmente aglomeraciones.

- Mantener una distancia interpersonal mínima de dos metros.

- Para la actividad deportiva se recomienda mantener una distancia de al menos cuatro metros con vientos moderados y superior a esta con vientos fuertes.

- Deberán cumplirse las medidas de prevención e higiene frente a la Covid-19 indicadas por las autoridades sanitarias.