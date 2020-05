El Hierro/ El Cabildo de El Hierro pone en marcha una web para la gestión de las instalaciones deportivas cerradas, con el objetivo de cumplir con las nuevas exigencias legales en la lucha contra el Covid-19. El sitio web, deportes.elhierro.es, permite la gestión de las instalaciones deportivas en el ámbito insular, permitirá transmitir información sobre eventos deportivos e incluye una plataforma de inscripción y concertación de cita previa desde cualquier dispositivo, según informa la consejera de Deportes, Tatiana Brito.



La consejera recuerda que las instalaciones y centros deportivos de titularidad pública o privada podrán ofertar servicios deportivos con carácter individualizado y con cita previa, con las limitaciones recogidas en la legislación vigente. Para ello, se organizarán turnos horarios, fuera de los cuales no se podrá permanecer en la instalación.

Podrán acceder a las mismas cualquier persona que desee realizar una práctica deportiva, incluidos los deportistas de alto nivel, de alto rendimiento, profesionales, federados, árbitros o jueces y personal técnico federativo.

La actividad deportiva se organizará de manera individualizada, sin contacto físico, por turnos previamente estipulados, y de manera que se evite la acumulación de personas en los accesos, tanto al inicio como a la finalización del turno.

"Por nuestro compromiso con el bienestar y la salud, hemos establecido nuevos protocolos en los que prima la higiene y desinfección en nuestras instalaciones, dada la importancia que tiene para la salud la práctica de la actividad física regular para los ciudadanos", afirma Brito.

"Los profesionales del sector, nuestros trabajadores, están muy concienciados de su labor y comprometidos con proteger su salud y la de los usuarios en estos momentos en los que cobra especial importancia", declara la consejera.

CENTRO DEPORTIVO VALVERDE

En el caso del centro deportivo de Valverde, el área de Deportes de la institución herreña ha establecido un horario de apertura reducido de 7 horas (de 9 a 13:00 horas y de 16 a 19:00 horas).

Por otra parte, se ha reducido el aforo de la instalación y se garantiza el distanciamiento mínimo de 2 metros entre personas mediante la separación en las máquinas, el marcado de suelo, la obligatoriedad de usar máquinas alternativas (una en uso y la siguiente no), el control del cumplimiento de las nuevas normas por parte del personal y cualquier otro método efectivo.

Se ha establecido una permanencia máxima en las instalaciones de 60 minutos por usuario y de dos sesiones semanales inicialmente.

El sentido de la circulación de los usuarios se señalizará en el suelo para mantener la distancia de seguridad interpersonal de 2 m como mínimo. Por otra parte, los vestuarios permanecerán cerrados y los aseos permanecerán abiertos sólo para usos de emergencia, la ocupación máxima de dichos espacios será de una persona, salvo en aquellos supuestos de personas que puedan precisar asistencia, en cuyo caso también se permitirá la utilización por su acompañante.

Está prohibido el acceso a las instalaciones de cualquier persona que tenga síntomas compatibles con la Covid-19 o haya estado en contacto con personas enfermas del mismo y es obligatorio el uso de toalla tanto en las salas de musculación como en las salas de actividades dirigidas para protegerse tanto a sí mismos como al equipamiento, las colchonetas, pavimentos, etc.

Asimismo, las mascarillas obligatorias durante toda la estancia en el centro y los controles de temperatura a todos los usuarios que accedan a la instalación deportiva serán obligatorios y realizados por el personal del Cabildo.

Es Obligación de los usuarios el cumplimiento de las medidas de higiene y protección establecidas por las autoridades sanitarias contra la Covid-19.

