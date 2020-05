El área de deportes de La Aldea de San Nicolás analiza la celebración de cada evento y torneo veraniego

La Aldea de San Nicolás/ Se suspenden los torneos y eventos deportivos previstos para este verano, en los que no se puede garantizar la normativa sanitaria vigente contra el Covid19. El Área de Deportes del Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás como consecuencia de la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el COVID-19 y al amparo de las leyes, decretos, directrices y protocolos publicados por la Organización Mundial de la Salud, el Estado Español, la Comunidad Autónoma de Canarias, las diferentes Federaciones Deportivas y el Ayuntamiento de La Aldea de San Nicolás, ha estudiado detenidamente la posibilidad de realizar cada uno de los torneos y eventos deportivos veraniegos ya planificados.



El Área de Deportes ha tenido como máxima prioridad el respetar toda la normativa como consecuencia de esta pandemia, y anteponer la salud y la prudencia ante la posibilidad de que se pudiese producir cualquier contagio como resultado de la celebración de los mismos.

Por ello ha decidido no celebrar los torneos o eventos deportivos en los que exista contacto físico, la práctica deportiva sea por equipos, se congregue un alto número de deportistas y en aquellos que la asistencia de espectadores dificulte mantener la distancia de seguridad.

Así no se celebrarán los torneos de fútbol sala, balonmano, baloncesto, fútbol 7, Campus de Fútbol y Marcha en Bici. SÍ se celebrarán los torneos que se disputan de manera individual o por parejas: tenis, pádel, tenis de mesa, etc.

La concejal de Deportes, Yazmina Llarena, señala que "la práctica deportiva es beneficiosa para la salud y la sensación de bienestar. Pero este verano no organizaremos nada que pueda poner en riesgo la salud de los deportistas y con ello la del resto de vecinos del municipio".

Se proponen "alternativas como los deportes individuales o por parejas y las actividades que imparte la Sociedad de Deportes de La Aldea".

La edil hace un llamamiento a "la responsabilidad y prudencia, porque para salir de esta situación es vital cada una de nuestras acciones individuales".