El Ayuntamiento de Santa Cruz adapta las instalaciones deportivas municipales para su apertura en la fase 2

Santa Cruz de Tenerife/ La Piscina Municipal David González Rodríguez será la primera en abrir sus puertas este lunes y se trabaja, desde hace días, en la limpieza y desinfección del resto de pabellones y terreros. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha emprendido la adaptación de las instalaciones deportivas municipales cubiertas para su apertura durante la fase 2 de la desescalada por el coronavirus (COVID-19). La concejala de Deportes, Elena Mateo, explica que esta medida supone "el escrupuloso cumplimiento de los protocolos de sanidad e higiene recomendados por el Estado y las distintas federaciones deportivas".



"Así, desde este pasado viernes –prosigue la edil—iniciamos la aplicación de todas las medidas de limpieza y desinfección en el Pabellón Municipal Ana Bautista para continuar, paulatinamente, con el resto de instalaciones cubiertas y los terreros. Esto supone intervenir en el interior, el exterior y las zonas comunes, como vestuarios y accesos, así como también en los elementos de juego como porterías y canastas", avanzó.

De igual manera, Mateo confirmó que este lunes volverá a abrir sus puertas la Piscina Municipal David González Rodríguez, ubicada en el Pabellón Municipal Quico Cabrera, "que será utilizada durante estos primeros días por los clubes de natación adaptada. Con el resto de las instalaciones sucederá igual. Primero se abrirán a los clubes de la ciudad y, posteriormente, ya podrán ser también utilizados por el resto de los usuarios".

En todos los casos, la concejala recordó que se trata de aperturas "con limitación de aforo" y que las medidas de limpieza y desinfección "comienzan con los clubes de aquellas modalidades deportivas que se practican de forma individual, tales como el patinaje, la gimnasia rítmica o el tenis. Luego se abordarán estas medidas de higienización en las instalaciones de otro tipo de deportes, como el fútbol sala o el baloncesto, pero también es importante remarcar que estos deberán practicarse, en los entrenamientos, de manera individual y no colectiva porque así lo marca esta fase 2 de la desescalada".

En este sentido, Mateo recuerda que, en las últimas semanas, "hemos mantenido reuniones con las diferentes federaciones y clubes deportivos de la ciudad con el fin de planificar cómo será la vuelta a la actividad deportiva tras casi dos meses de parón".

De esta forma, en la semana que va del 1 al 5 de junio abrirán sus puertas las pistas de tenis ubicadas junto al Pabellón Paco Álvarez, el Pabellón Ana Bautista, el Pabellón de La Salud, el Pabellón Pancho Camurria y las piscinas Dácil Cabrera Flores (Añaza) y David González Rodríguez.

El horario de uso de las instalaciones deportivas será de 10:00 a 21:45 horas. Las reservas de instalaciones deportivas se harán con una semana de antelación, previa cita y abonando el precio público correspondiente. Para solicitar la cita previa, hay que dirigirse a los teléfonos 922 609 504, 922 609 511, 922 609 523 o al 922 609 528, de lunes a viernes entre las 8:30 y las 14:45 horas.

Cada instalación deportiva no sobrepasará el 30% de su aforo y para acceder y salir de la misma será obligatorio el uso de mascarilla. Durante la práctica deportiva o el entrenamiento no será necesario utilizarla, pero sí el uso del gel hidroalcohólico que estará a disposición de los usuarios.

Los usuarios y deportistas deberán traer sus propias botellas de agua, cuyo uso será individual e intransferible.

Se cumplirán las normas sanitarias y de seguridad contempladas en la Orden del Ministerio de Sanidad 399/2020, artículo 42, y el resto de medidas aplicables. En caso de incumplimiento de las mismas, el Servicio de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife se reserva el derecho de expulsión de las instalaciones deportivas municipales por seguridad de los demás usuarios y trabajadores.

A medida que se vaya pasando de fase, se informará a los usuarios sobre las posibles modificaciones de los horarios y días de apertura y cierre de las distintas instalaciones deportivas municipales.

