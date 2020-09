El Sanaya Libby's La Laguna se adjudica el VII 'Torneo Islas Canarias Quico Cabrera'

La Laguna/ Las blanquiazules siguen sumando en positivo tras vencer al CV JAV Olímpico.

La séptima edición del 'Torneo Islas Canarias Quico Cabrera' ya tiene ganador: el Sanaya Libby's La Laguna. El equipo tinerfeño sigue de dulce en la pretemporada, afianzando sus cimientos para afrontar con garantías el inicio de la competición liguera, previsto para el primer fin de semana de octubre.



Las pupilas de Juan Diego García no pudieron comenzar con un resultado positivo en el Torneo. El primer rival a batir era el CV Sayre Mayser y a pesar de adjudicarse el primer set, el equipo grancanario apretó y puso contra las cuerdas a las blanquiazules. Respondieron forzando el tie-break, pero no fue suficiente para llevarse la victoria (25-22 / 23-25 / 20-25 / 25-23 / 12-15).

El test del domingo ante el CV JAV Olímpico comenzó con las tinerfeñas demostrando su fuerza en la red, implacables en defensa (25-10). La escuadra dirigida por Pascual Saurín intentó frenar el buen hacer de las locales, pero varios errores no forzados y la gran efectividad del Sanaya Libby's La Laguna, frenaron cualquier intento de acercarse a las tinerfeñas (25-15). El tercer parcial arrancaba con la misma tónica, las grancanarias impusieron su ritmo y consiguieron desbaratar la defensa blanquiazul, pero reaccionaron con una buena sinergia entre defensa y ataque, para adjudicarse el último set y la victoria (27-25).

De esta manera, la escuadra dirigida por Juan Diego García, sigue trabajando para llegar en condiciones óptimas al inicio de la Liga Iberdrola. El próximo test de pretemporada para las blanquiazules, volverá a tener como escenario Gran Canaria, donde se medirán nuevamente los tres representantes canarios de la máxima categoría del voleibol nacional femenino.

