La Frontera acogerá un evento de parapente excepcional del 10 al 12 de octubre

De esta manera, El Hierro volverá un año más a reunir a la élite del parapente, tal y como ocurre cada año con motivo de la Concentración Internacional de Parapente Isla de El Hierro, con más de dos décadas de recorrido. "Sin embargo, en esta ocasión no la podremos celebrar tal y como es habitual por los motivos sobrados de la afección del virus y la situación que se vive no solo en el País sino en todo el Mundo, lo que nos lleva a celebrarla con las debidas medidas de seguridad que garanticen la salud de los participantes y de los aficionados que cada año no quieren perderse esta cita con los deportes aéreos", declara la consejera.De tal modo que los pilotos asiduos a este evento tendrán la oportunidad de participar en la competición de la Liga Canaria y en el concurso de aterrizaje de precisión que sí se llevará a cabo en el municipio de La Frontera, del 10 al 12 de octubre, reuniendo a los más Top-nacionales.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

Para esta edición excepcional, se llevarán a cabo test rápidos Covid-19 tanto a participantes como a la organización, se decreta el uso obligatorio de mascarillas (que serán entregadas a los pilotos y acompañantes), aforo limitado en las zonas comunes y desinfección de los medios de transporte que trasladan a los pilotos hasta las zonas de despegue. Todo un protocolo de seguridad enfocado específicamente para este evento cumpliendo las normativas vigentes.

La organización, debido a estas circunstancias, ha decidido cancelar algunas actividades que han estado vinculadas a este evento como las charlas, exhibiciones, talleres infantiles, conciertos, entre otras. "Pero a pesar de ello, contaremos con los actuales campeones de España de aterrizaje precisión, pilotos de traje alas y una edición más con la élite del parapente acrobático que estará entrenando durante estos días en la isla", informa Tatiana Brito.

La isla de El Hierro sigue siendo un referente para la práctica del parapente y en esta ocasión se espera disfrutar del cielo herreño de una manera más segura, íntima y familiar.

Colaboran en esta ocasión con la organización la Cooperativa del Campo de La Frontera, Alamair, Acroteam, Apyme El Hierro, TransHierro, Binter, CIT El Hierro, entre otros.