El chicharrero Víctor Román, campeón de España Sub23 en lanzamiento de jabalina

Tenerife/ El atleta del Tenerife CajaCanarias sube a lo más alto del podio nacional gracias a un extraordinario lanzamiento de 63.28 metros, en el marco del campeonato nacional que tiene lugar este fin de semana en Sevilla.

Víctor Román, atleta del Tenerife CajaCanarias, se convirtió este sábado, día 26, en el campeón de España de jabalina en la categoría Sub23, gracias a un extraordinario lanzamiento de 63.28 metros, en el marco del campeonato nacional que tiene lugar este fin de semana en la pista de atletismo de San Pablo, Sevilla. "Me siento como en una nube. Llevo un par de semanas sin poder entrenar por unas molestias en el isquio y pensé que no llegaría bien a esta cita. He lanzado lo mejor que he podido y, al final, soy campeón de España. Esto es algo que siempre había querido alcanzar, porque siempre se me había resistido, ya he sido dos veces subcampeón de la categoría. Solo puedo afirmar que esto es un sueño", compartía el atleta tras recoger por fin el anhelado oro de la competición.