Salden-Zimmermann, campeonas en dobles del ITF Disa Gran Canaria

Tal y como han declarado al término del encuentro, "jugar este torneo ha sido fabuloso de principio a fin" porque "además de un gran nivel y un buen tenis" han podido "disfrutar de un tiempo inmejorable de verano" cuando en sus países "ahora mismo hace mucho frío".

En cuanto al torneo, han valorado positivamente la organización, que siempre "hace todo por nosotras" y la posibilidad de disponer de canchas para entrenar y jugar en todo momento. Además, han destacado "las medidas de control, seguridad y prevención frente a la Covid-19", porque "nos hemos sentido muy seguras" y ha permitido que "se reanude la competición en un circuito que este año ha estado parado y con un calendario muy vacío" lo que es "una gran alegría y algo que agradecer".

Salden-Zimmermann han ganado el título de campeonas del torneo grancanario tras una pelea dura contra las holandesas Suzan Lamens y Eva Vedder, unas rivales de nivel que protagonizaron un gran partido. Las belgas volvieron a imponer un juego rápido y estratégico, con bolas que pillaban desprevenidas a las holandesas. Llegando justas a los puntos, Lamens-Vedder tuvieron que remitirse a recibir los embates de sus rivales, lo que no les permitió mostrar su mejor versión en el primer set.

Aunque el primer set del partido fue dominado por las belgas en un 1-6, el segundo set se tornó más igualado, con fallos no forzados de Salden-Zimmermann que daban oportunidades a Lamens-Vedder de remontar. A pesar del esfuerzo, la pareja de Holanda no contó con el tiempo suficiente como para darle la vuelta al marcador, que se saldó en un un 3-6 final, que entregaba la victoria a las belgas.

Duelo entre favoritas en la final del ITF Disa

El ITF World Tennis Tour Disa Gran Canaria 2020 ha decidido su duelo final, que será entre las favoritas del campeonato, la cabeza de serie número 1 Kaia Kanepi y la número 2, Maiar Sherif Ahmed Abdelaziz. Una final atractiva, emocionante y que asegura un gran espectáculo se vivirá mañana en el Open Gran Canaria nosolotenis en Lomo de Los Frailes, en un combate tenístico entre las rivales más potentes del torneo.

La cabeza de serie, la estona Kaia Kanepi, ganó en la semifinal del ITF Disa Gran Canaria, con un partido en el que se mostró sólida, superior y muy solvente contra su rival, la holandesa Richel Hogenkamp. No hubo oportunidad para Hogenkamp, que pronto perdió la confianza y la estabilidad en su juego, dándole a la estona la opción de ponerse por encima en el marcador. Ya en los primeros momentos del encuentro, Kanepi impuso su firmeza y un juego potente, buscando los fallos de su rival que cayó en un desánimo que le dio ventaja. La favorita tenía una contrincante dura, con una gran actuación en las jornadas anteriores, pero esta vez no pudo ser. La cabeza de serie, anímicamente, tenía ganado el embate desde el primer set, confirmando en un segundo su victoria, con un resultado final de 6-2/6-2.

La final subió de nivel con la victoria de la segunda en el cuadro, la cabeza de serie número dos Maiar Sherif Ahmed Abdelaziz. Luchadora hasta el final, firme en cada punto, constante y muy dura, la egipcia Abdelaziz sufrió durante todo el partido con su rival , la alemana Jule Niemeier, que no se quiso dar por vencida en todo el encuentro. Tras un disputado primer set, la egipcia, con un 5-7 para ella, logró mermar la moral de su rival con un juego muy sólido, que por unos minutos tuvo efecto en Niemeier que se vio perdiendo 1-5 en el segundo set. Un golpe de ánimo levantó a la alemana, que protagonizó una remontada emocionante. De una derrota casi segura, Niemeier le dio la vuelta al marcador, en un segundo set que llevó el encuentro a tres sets en un 7-5. Sin poder permitirse un solo fallo, ambas rivales se la jugaban todo en un tercer set, en el que se impuso el revés de la jugadora de El Cairo. Esta emocionante semifinal, quedó en manos de Abdelaziz con un tercer set en 1-6 que la catapultó a la final de mañana domingo.

