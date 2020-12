El Sanaya Libby's La Laguna cae en el derbi y dice adiós al 2020

La Laguna/ Las blanquiazules ceden en el tie-break ante el IBSA CV CCO 7 Palmas.

El Sanaya Libby's la Laguna se despide del 2020 con derrota. A pesar de pelear hasta el final y forzar el tie-break en el Centro Insular de Deportes, las blanquiazules cedieron por 3-2 ante el IBSA CV CCO 7 Palmas en un derbi frenético. Así, el equipo tinerfeño pone punto y final al año con sabor amargo, pero seguirá trabajando para retornar a la Liga Iberdrola con más fuerza.



Se esperaba un derbi disputado y no defraudó. Arrancaba el encuentro con las pupilas de Pascual Saurín golpeando primero con Saray Manzano al frente, aunque las laguneras se defendían con una gran actuación en bloqueo (14-14). Varios errores en el saque condenaban a los dos equipos, pero las tinerfeñas dirigidas por Silvia Araco y con Lisa Jeanpierre liderando las ofensivas por zona 4, llevaban a las blanquiazules a adjudicarse el primer set (23-25).

El conjunto local salía con la clara intención de resarcirse del primer parcial y con Lisa Arbos capitaneando a las suyas, se marchaban en el electrónico (19-14). El técnico blanquiazul, Juan Diego García, solicitaba el segundo tiempo muerto del set, pero no terminaba de surtir efecto y, aunque Nira Pérez mantenía con vida al equipo tinerfeño, no fue suficiente para acercarse a las grancanarias (25-17).

El rival aprovechaba la inercia del anterior parcial, pero las blanquiazules no iban a rendir pleitesía y Jessica Wagner sostenía al equipo en ataque (14-15). Sin embargo, el conjunto local comenzó a hacerse grande en la red para desplegar un juego muy ofensivo y sellar un set favorable (25-21).

La igualdad volvía a imponerse en los primeros compases del cuarto parcial, pero varios errores no forzados de las blanquiazules y el buen bloqueo del conjunto amarillo, propiciaba que se adelantaran en el marcador (13-10). Las laguneras se rearmaban en ataque con Patricia Suárez al frente y, con un parcial de 0-4, se adjudicaban un ajustado set (23-25).

Tras forzar el tie-break las tinerfeñas, el equipo dirigido por Pascual Saurín se aplicaba en bloqueo para marcharse con facilidad en el electrónico (6-2), una diferencia insalvable para las blanquiazules que terminaban por ceder en el Centro Insular de Deportes (15-7).

FICHA TÉCNICA

IBSA CV CCO 7 Palmas: Saray Manzano, Ana Flavia Galvao, Lisa Arbos, Lucía Varela, Helia González, Lucrecia Engo – inicial - Alba Sánchez (L), Raquel Montoro, Ariadna Priante.

Sanaya Libby´s La Laguna: Patricia Suárez, Silvia Araco, Lisa Jeanpierre, Jenelle Jordan, Lisbet Arredondo, Jessica Wagner – Inicial – Nira Pérez (L), Emma Ordóñez, Daysa Delgado, Blanca Izquierdo.

Parciales: 23-25 (23'), 25-17 (19'), 25-21 (23'), 23-25 (24'), 15-7 (12').

Árbitros: Mariola Rodríguez – Noelia Navarro.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimotercera jornada de la Liga Iberdrola, disputado en el Centro Insular de Deportes a puerta cerrada.

