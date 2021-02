El Sanaya Libby's La Laguna consigue una disputada victoria

Un aguerrido Madrid Chamberí puso contra las cuerdas al conjunto tinerfeño en el inicio del partido, tomando ventaja en el marcador (11-8). Reaccionaba el equipo dirigido por Juan Diego García, con Lisbet Arredondo liderando a las blanquiazules, para llevarse el primer y ajustado set (23-25).Con la intención de continuar en la misma línea, las tinerfeñas salieron a por todas con un parcial de 0-5. El conjunto dirigido por Manuel Berdegué solicitaba tiempo muerto y daba sus frutos, con Laura Villasante como principal amenaza (16-14). Pero las blanquiazules, bajo la dirección de Patricia Aranda, se valía de los errores del rival para adjudicarse el segundo set (23-25).Las visitantes regresaban a la pista con Lisa Jeanpierre comandando los ataques y Jessica Wagner defendía con maestría en el bloqueo (5-9). Sin embargo, el equipo madrileño no iba a rendir pleitesía y potenciando su lado más ofensivo, forzaba el cuarto set en Vallehermoso (25-23).Se retomaba el partido con un Madrid Chamberí férreo en ataque y varios errores no forzados en el conjunto tinerfeño, le daba alas para marcharse en el electrónico (13-6). El equipo insular intentaba reaccionar con Patricia Suárez sosteniendo a las blanquiazules, pero no fue suficiente para evitar el tie-break (25-19).En el último y definitivo set, los dos equipos igualaron sus fuerzas, sucediéndose los puntos a ambos lados de la red (7-7). Ninguno quería ceder, pero las de Taco se valieron de un buen trabajo coral para alzarse con una sufrida e importante victoria (11-15).

FICHA TÉCNICA

Madrid Chamberí: Mariana Thon, Laura Villasante, Paula Carpintero, Alejandra Olalla, Camila Hiruela, Iva Pejkovic – inicial – Carmen Pérez (L), María Figueroa, Inés Villa, Blanca de la Quadra, Marta Beltrán.

Sanaya Libby´s La Laguna: Patricia Suárez, Silvia Araco, Lisa Jeanpierre, Jenelle Jordan, Lisbet Arredondo, Jessica Wagner – Inicial – Patricia Llabrés (L), Patricia Aranda, Daysa Delgado, Emma Ordóñez.

Parciales: 23-25 (26'), 23-25 (26'), 25-23 (25'), 25-19 (23'), 11-15 (16').

Árbitros: Julio César Santana – Joaquín Barceló.

Incidencias: Partido correspondiente a la decimoctava jornada de la Liga Iberdrola, disputado en el Estadio Vallehermoso a puerta cerrada.