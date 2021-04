Arranca la primera liga federada de tenis de mesa en la isla de Fuerteventura

En cuanto a los resultados de la Tercera insular de Fuerteventura, se dieron los siguientes marcadores: 5-1 del Palatrón A frente al Palatrón B, 1-5 del Dragones sobre el Palatrón C, 6-0 del Palatrón A frente al Palatrón D y 4-2 del Dragones frente al Palatrón B. La clasificación la encabeza el Palatrón A y el Dragones, seguidos del Palatrón C, Palatrón D y Palatrón B.

En la competición insular palmera los resultados fueron: 6-0 para el CD Teneguía C sobre el CD Teneguía-Kiosko La Zamora y 4-2 del TM Defense Atlético frente al TM Defense Canarios. La clasificación la encabezan el Teneguía C y el Defense Atlético, seguidos del Juventud, Defense Canarios y el Teneguía-Kiosko La Zamora.

Ya en Segunda División-B, el grupo palmero nos dejó los siguientes marcadores: 0-6 del Juventud TM frente al CTM Teneguía, 5-1 del Temespín Promesas Los Llanos al TM Defense C Breña Alta y 6-0 del Temespín Benayteme Los Llanos al TM Defense Five. La clasificación la lidera el Temespín Promesas, seguido del Juventud y el Temespín Benayteme. A continuación, viene el Teneguía, seguido del Defense Five y cierra la tabla el Defense C.

En el grupo Tenerife Sur más La Gomera de Segunda B, solo se disputaron dos partidos con los siguientes resultados: 2-4 del Grateme-Optica Sedano frente al CTM Agache-El Escobonal y 6-0 del Círculo de Amistad Tenerife frente al CTM Acoroma de Candelaria. El líder en solitario es el Grateme, seguido del Círculo de Amistad, del Tabor, del Hermigua, del Acoroma y cierra la clasificación el Agache.

En el grupo Tenerife Norte más Gran Canaria, también de esta Segunda B, arrojó los siguientes resultados: 4-2 del CD Celada ULL frente al CD Yacal Megaprint, empate a tres entre el Universidad de La Laguna TM y el CDTM Adelantados La Laguna y 2-4 del Taoro TM al Prakán Garachico Proa Norte. Lideran la clasificación el Prakán y el Taoro, seguidos por el Temebargran, el Celada, el Universidad, Adelantados y Yacal.

El próximo fin de semana tendremos el desenlace de varias categorías. Se celebra la cuarta y última concentración en Primera y Segunda División, así como la fase de grupos de Segunda División-B, continuaremos con la Tercera División de Fuerteventura y La Palma, permaneciendo a la espera de la evolución de la pandemia para comenzar las Terceras de Gran Canaria y Tenerife.