La tercera edición del Rollfestival convertirá La Laguna en la capital de los deportes extremos

San Cristóbal de La Laguna/ El parque deportivo de Punta del Hidalgo se convertirá entre el viernes 10 y el domingo 12 de septiembre en el escenario en el que se desarrollará la tercera edición del Rollfestival, una iniciativa en la que las personas asistentes vivirán jornadas de ocio familiar con una amplia programación de talleres, actividades y proyecciones de cine relacionadas con los deportes extremos.

Este proyecto, que llega por vez primera al municipio, fue presentado este martes por el alcalde accidental, Rubens Ascanio; la presidenta del Organismo Autónomo de Deportes (OAD) y concejala de Deportes, Idaira Afonso; la concejala de Comercio, Turismo y Movilidad Sostenible, María José Roca; la directora insular de Deportes, Laura Castro; el director del Rollfestival, Mario Silva; y la surfista lagunera Melania Suárez.



Ascanio destacó que La Laguna "está de moda por ser el corazón de cada vez más actividades culturales, sociales y deportivas, que nos convierten en un municipio de

referencia. Es una suerte que el Rollfestival llegue por primera vez a Punta del Hidalgo y estamos convencidos de que no será la última porque, el que llega a este punto de nuestro litoral, se queda".

"También quiero aprovechar su presencia aquí –prosiguió Ascanio– para felicitar a la lagunera Melania Suárez, que este fin de semana se ha proclamado subcampeona de

España en Vigo. El Rollfestival es un ejemplo más de que contamos con todas las propuestas para innovar y crecer bajo el paraguas de la sostenibilidad porque La Laguna

quiere estar en condiciones de poder ofrecer mucho más ante un futuro que va a ser muy diferente".

Afonso, por su parte, agradeció a los organizadores que hayan escogido La Laguna "como el mejor escenario posible para divulgar otro tipo de deportes que no son tan populares como otros. Esta iniciativa tiene como objetivo aumentar esa promoción junto a un festival de cine con el que pretendemos visibilizar otro enfoque de estos deportes, que nos ayudarán a promocionar nuestro municipio".

Laura Castro mostró su orgullo por el hecho de que el Cabildo Insular "pueda participar en esta iniciativa a través del programa Tenerife Urbano y satisfecha de que La Laguna siga trabajando, junto a nosotros, para crear importantes sinergias que lleguen a toda la población. El deporte es salud y todos queremos que los jóvenes practiquen aquellas

disciplinas saludables que más les gusten".

María José Roca, mientras tanto, subrayó la importancia de la Punta del Hidalgo "como referente turístico de nuestro municipio, ya que el Rollfestival es un atractivo que

complementará nuestra oferta como destino de turismo activo y de aventura que está haciendo un notable esfuerzo por poner en valor sus recursos naturales, descubriendo sus rincones únicos de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente. El paisaje es una parte importante de la experiencia turística y aquí tenemos un medio natural único que será difundido al exterior gracias a la difusión que tiene el Rollfestival fuera de nuestras fronteras".

Melania Suárez mostró su alegría por el hecho de que el Rollfestival "haya elegido Punta del Hidalgo, me he criado aquí y he surfeado en estas aguas desde pequeñita. Tengo

muchas ganas de que esta iniciativa influya en la difusión del surf y estoy segura de que este deporte seguirá dando muchas cosas positivas a La Laguna desde el rincón en el que nos encontramos ahora mismo", manifestó.

Silva, por último, indicó que en los 1.700 metros cuadrados del Skate Park de Punta del Hidalgo han sido acondicionados "para garantizar la seguridad de las personas asistentes, cumpliendo con todos los protocolos sanitarios para que todos puedan disfrutar de toda la programación que hemos preparado".

El Roll Festival en cifras

Casi un centenar de cortometrajes procedentes de todo el mundo sobre parkour, parapente, BMX, rápel, surf y skateboarding componen la parte cinematográfica de este proyecto, que repartirá 4.000 euros en premios. Un jurado compuesto por profesionales del sector, elegirá a los ganadores en la categorías de Mejor Obra Presentada y Mejor Obra Rodada en las Islas o de autor canario.

Los ganadores se darán a conocer este día 11 en el Festival Internacional de Cine al Aire Libre, que tendrá lugar al anochecer. La iniciativa albergará también otras actividades, que se llevarán a cabo de manera paralela con el objetivo de acercar los deportes extremos y de aventura al gran público. Además, también se realizarán talleres y exhibiciones prácticas de algunas de las disciplinas que forman parte del RollFestival.

Los visitantes, durante el día, podrán disfrutar de un parque de ocio familiar con actividades como simuladores de surf para los más pequeños, rocódromo e incluso un mercadillo, denominado Roll Market, en el que una docena de artesanos podrán vender sus productos. Habrá un campeonato de BMX y, a través de Tenerife Urbano, habrá una rampa de skateboard, módulos para practicar parkour y también calistenia. También existirá una zona de restauración y una muestra gastronómica que podrá ser visitada de viernes a domingo.

La entrada será libre y el aforo estará limitado a un centenar de personas, cumpliendo así con todos los protocolos sanitarios exigidos por Sanidad para combatir la pandemia del coronavirus (COVID-19).

De esta forma, La Laguna amplía su oferta de ocio deportivo y apuesta por la difusión de la práctica de cualquier actividad que fomente un estilo de vida saludable y respetuoso con el entorno.

Bajo la organización del Organismo Autónomo de Deportes (OAD), la tercera edición del Rollfestival cuenta con el patrocinio del Instituto Canario de Desarrollo Cultural y Turismo del Gobierno de Canarias. También colaboran con este proyecto el área de Turismo del Ayuntamiento de La Laguna y Deportes del Cabildo Insular de Tenerife junto a otras empresas e instituciones privadas.

