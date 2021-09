Lanzarote ya respira el mejor crossfit

Lanzarote/ El Islote de La Fermina se transforma en un gran gimnasio al aire libre con la disputa de la primera jornada. Hernández y Méndez encabezan la categoría RX, mientras Navarro - González y Somoza-Lampón destacan en parejas.

Máximo nivel y competición en la primera jornada del Lanzarote Summer Challenge 2021- Ciudad de Arrecife, uno de los eventos de CrossFit más importantes de Europa, que se celebra este fin de semana en el marco incomparable del Islote de La Fermina, en Arrecife, Lanzarote. Destacados deportistas llegados de hasta diez países de toda Europa han dado todo un espectáculo de fuerza, resistencia y agilidad en una competición que cumple siete ediciones convirtiéndose en todo un referente del CrossFit en Europa.



Los 176 participantes han tenido que enfrentarse a varios wods, (combinaciones de ejercicios) divididos en cinco categorías diferentes, RX, Intermedio y Scale, (masculina y femenina), Team (parejas mixtas) y Team Master (parejas mixtas de más de 35 años). Desde primera hora de la mañana los atletas daban un auténtico espectáculo de fuerza, potencia y equilibrio realizando dominadas suspendidos en una barra, levantando pesos de hasta 110 kilos, subiendo a pulso por una cuerda o nadando una travesía de 200 metros en el mar para volver a toda velocidad a levantar peso. La prueba acuática era sin duda una de las más duras del día para estos súper atletas que daban lo mejor de ellos mismos. Esfuerzo sobrehumano en cada movimiento y máxima concentración en prácticamente todas las pruebas que han tenido que superar.

En la categoría más destacada, la RX, dos han sido los grandes protagonistas del día, el lanzaroteño Bryan Hernández y la atleta catalana Ainoa Méndez que culminaban la primera jornada del campeonato con una de las máximas puntuaciones de la jornada. "Estoy muy contento por ahora, esta primera parte son los ejercicios que mejor se me dan, la verdadera competición empieza ahora" aseguraba Hernández nada más concluir una de las rondas. "el nivel es altísimo, yo he podido ver un poco a los otros competidores, pero yo ahora mismo estoy muy contento". Tampoco han decepcionado el canario Jaazael Suárez en categoría masculina y Teresa Pereira y la finlandesa Maari Lehtoviita en categoría femenina, que les seguían muy de cerca en la tabla clasificatoria.

Muy esperada ha sido la participación de la categoría Team, en la que 24 parejas mixtas del más alto nivel han demostrado no sólo fuerza y rapidez, sino también sincronización y compenetración, realizando ejercicios de fuerza y resistencia en perfecta coordinación. La pareja con la mejor puntuación del día ha sido Pulse Team, formada por la campeona de Europa de Halterofilia, la valenciana Elia Navarro, y el destacado atleta Javier González. Con una ejecución perfecta y culminando sus ejercicios en un tiempo inmejorable, la pareja parte como favorita para la final. "Nuestro principal objetivo es divertirnos," aseguraba la deportista Elia Navarro, y si además podemos ganar, mucho mejor". Su compañero, Javier González, se mostraba además entusiasmado con la posibilidad de poder competir al aire libre, "es un privilegio para nosotros, que venimos acostumbrados a competir en recintos cerrados, poder hacerlo aquí, junto al mar." Muy destacada la actuación de la pareja Crow 360, formada por los canarios David Somoza y Elena Lampón.

Mañana domingo está previsto que la competición se retome a partir de las nueve de la mañana para culminar con los dos últimos wods de las categorías Rx, Intermedio y Scale y el último wod de las categorías Team y Team Máster. A partir de las 13:45 horas tendrá lugar la celebración de la final que decidirá a los ganadores del Lanzarote Summer Challenge Ciudad de Arrecife 2021.

Lanzarote Summer Challenge 2021 – Ciudad de Arrecife está organizado por CrossFit Lanzarote con el patrocinio del Ayuntamiento de Arrecife, a través de la concejalía de Deportes, el Cabildo de Lanzarote a través de la Consejería de Deportes, su Servicio Insular de Deportes y la Sociedad de Promoción Exterior de Lanzarote (SPEL-Turismo Lanzarote) a través de su marca European Sport Destination (ESD), Gobierno de Canarias, a través de su Consejería de Turismo y su marca Islas Canarias Latitud de Vida, así como Singularwod.

