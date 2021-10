El Gáldar Gran Canaria resbala en La Coruña 38-27

Gran Canaria/ Un superior OAR Coruña consiguió imponer su ritmo para superar a los galdenses.

El Gáldar Gran Canaria no pudo alcanzar su primera victoria fuera de casa en su visita al Pabellón San Francisco Javier de La Coruña. A pesar del mal inicio, los galdenses lucharon para reducir la diferencia, pero un efectivo OAR Coruña no dio opción en una cancha en la que no sólo fue protagonista el Balonmano, sino también los resbalones y caídas producidos por las goteras.