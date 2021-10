El Sanaya Libby's La Laguna cae en el derbi canario

Tenerife/ Las blanquiazules ceden ante el CV Gran Canaria Urbaser en el tie-break en su debut liguero.

El Sanaya Libby's La Laguna lo intentó hasta el final. El equipo tinerfeño no pudo comenzar la Liga Iberdrola con victoria, pero mostraron su garra en la pista, donde estuvieron a punto de imponerse en el derbi. Sin embargo, con el calor de la grada, el CV Gran Canaria Urbaser lograba empatar el partido hasta en dos ocasiones para forzar el tie-break y finalmente llevarse el triunfo.



Comenzaba el encuentro con ambos equipos erráticos en el saque, pero el conjunto tinerfeño encontraba la fórmula para desbaratar los ataques grancanarios con Jessica Wagner en el bloqueo (7-11). Las blanquiazules pisaban el acelerador lideradas por Paola Martínez para firmar un parcial de 0-7 (7-15), ante un rival que reaccionaba tímidamente desde el saque. Sin embargo, las tinerfeñas no iban a dejar escapar el primer set (22-25).

Se reanudaba el encuentro con las blanquiazules bien ordenadas en la pista, impecables en recepción para poner distancia en el electrónico (4-9). A medida que transcurría el set, los errores no forzados de las visitantes y con Saray Manzano al frente de las grancanarias en ataque, propiciaron que se igualaran las fuerzas para empatar el partido (25-18).

Siguiendo la inercia del choque, se sucedían los puntos a ambos lados de la red (9-9). Lucía Varela desestabilizaba a las blanquiazules desde el servicio, pero Patricia Aranda buscaba darle salidas a las tinerfeñas en la parcela ofensiva. Encontraban la tecla exacta y se adjudicaban el tercer set (20-25).

Lejos de rendir pleitesía, el conjunto grancanario se marchaba con facilidad en el luminoso y Juan Diego García solicitaba tiempo muerto para frenar el partido (6-3). Surtía efecto, las blanquiazules intentaban despertar valiéndose de su fortaleza en el bloqueo y con Patricia Llabrés manteniendo la defensa. Sin embargo, comenzaban a errar en recepción y las locales forzaban el tie-break (25-19).

Empezaba el último y decisivo set. El conjunto tinerfeño lograba ponerse por delante en el marcador aprovechando los errores ofensivos del rival y la contundencia de Lisa Jeanpierre en el ataque (4-7). Pero Sulian Matienzo ponía en aprietos a las visitantes, que no pudieron mantener la ventaja en el electrónico para terminar cediendo por 15-12.

FICHA TÉCNICA:

CV Gran Canaria Urbaser: Raquel Montoro, Saray Manzano, France Garreau, Lucía Varela, Sulian Matienzo, María Alejandra Álvarez, Alba Sánchez (líbero) – inicial - Victoria Foucher, Ariadna Priante, Helia González, Lucrecia Castellano, Natalie Gonçalves, Sulian Matienzo.

Sanaya Libby's La Laguna: Lucía Prol, Lisa Jeanpierre, Paola Martínez, Patricia Aranda, Jessica Wagner, Jenelle Jordan, Patricia Llabrés (líbero) – inicial – Daysa Delgado, Belly Nsunguimina.

Parciales: 22-25 (24'), 25-18 (24'), 20-25 (26'), 25-19 (24'), 15-12 (18').

Árbitros: Carlos Portugal Fuertes – Antonio Correa Benítez

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la Liga Iberdrola, disputado en el Centro Insular de Deportes.