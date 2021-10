El Gáldar Gran Canaria cae ante el Seis Do Nadal (30-22)

Gran Canaria/ El conjunto gallego consiguió doblegar a los grancanarios gracias a una férrea defensa. El Gáldar Gran Canaria se vuelve de vacío de tierras gallegas tras la derrota ante el Magope Seis do Nadal por 30 - 22. A pesar de la reacción del conjunto galdense en la segunda parte, algunas acciones arbitrales y la buena actitud de los vigueses permitieron superar en el marcador final a los de Aday Sánchez.

El partido comenzó con los gallegos mucho más "enchufados", especialmente en tareas defensivas y un Gáldar nervioso que en algunas acciones se precipitaba. A los 10 minutos del inicio el Magope conseguía una ventaja 5-2 en el electrónico. El Gáldar no bajaba los brazos, pero varios errores en los lanzamientos y pérdidas de balón permitieron que los de Coia aumentaran diferencias hasta un cómodo 10-5. Justo antes del descanso y a raíz de un golpe franco, los vigueses dejaban el marcador en 14-8.

La empresa no se antojaba fácil, pero el Gáldar Gran Canaria no dejó en ningún momento de luchar. Aday Sánchez optó en la reanudación por abrir la defensa en busca de transiciones rápidas, lo que unido a una mayor efectividad de los canarios produjo que se pusieran a sólo tres tantos 19-16. Los vigueses reajustaron su sistema, pero el Gáldar no chocó contra este, sino contra las decisiones arbitrales. Los colegiados en dos decisiones muy discutidas excluyeron a Daniel Martín y descalificaron a Jorge Hernández, dejando al Gáldar en inferioridad durante varios minutos. Durante los mismos el Magope logró alcanzar un tanteador de 27-20. Las esperanzas de los canarios se esfumaron y el despliegue físico pasó factura. Tras tres minutos de trámite se llegó al 30-22 final.

Dura derrota para el Gáldar Gran Canaria que se sitúa actualmente penúltimo en la clasificación, sólo seguido por el Balonmano Chapela. La próxima semana el conjunto galdenses recibirá el sábado a las 20:00 horas al Balonmano Ingenio en el primero de los derbis grancanarios de la categoría.

Ficha Técnica:

Magope Seis do Nadal: Santi Iglesias, Marcos Domínguez, Xavier Soutullo (3), Andrea Pichel, Pablo Chantada, Adrian Leiros (1), Diego Rivas (5), Bruno Cela, Pablo Orge (4), Javier Mera (5), Samuel Couto (1), Abraham Alonso (6), Jorge Gayo (1) y Martín Rial (4).

Gáldar Gran Canaria: Carlos Sánchez, Jesús Mendoza (2), Adrián Díaz (4), Saulo López, Joaquín Molina (1), Alejandro Castellano (3), Saúl Rodríguez, Gabriel Quintana, Daniel Martín (5), Juan Godoy (1), Guillermo Arencibia (1), Iván Montoya (2), Diego Castellano (1), Jorge Hernández (2) y Heriberto Díaz.

Parciales cada 5 minutos: 3-1, 6-2, 8-4, 10-5, 12-7, 14-8 (descanso) 17-11, 18-13, 21-17, 25-19, 28-21, 30-22.

Árbitros: Omar Fagúndez Pérez y Samuel Prieto Merino.

Incidencias: Partido celebrado en el Pabellón Municipal de Coia (Vigo - Pontevedra) con la asistencia de alrededor de 100 aficionados.