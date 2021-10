El Salud Tenerife se pierde en Málaga

Tenerife/ Las insulares caen por diez goles ante Costa del Sol. El Salud Tenerife encajó su quinta derrota en seis jornadas de la Liga Guerreras Iberdrola al ceder esta sábado (34-24) en su visita a Málaga, acusando las bajas por lesión y con una rotación de únicamente 12 jugadoras, que acabaron pagando en el apartado físico la intentada de remontada tras una primera mitad en el que las locales desarbolaron a la defensa tinerfeña.



La mala primera parte del Salud Tenerife, encajando 18 goles, condenó las posibilidades de triunfo, y solo un par de arreones en la segunda mitad, sustentados en las paradas de Irene Sánchez y el acierto de Elena Martínez, fueron lo más destacables de un Salud que encajó su quinta derrota de la temporada.

No supo frenar el ataque por extremos el Salud Tenerife de las malacitanas, que por medio de Sole López y especialmente de Dos Santos (marcó hasta cuatro goles seguidos por el ala derecha) destrozaron la defensa visitante.

Si en las locales las extremos eran determinantes, no así en las insulares que acusaron las bajas de Samira Rocha, Úrsula González y la todavía lesionada Lucija Djukic.

Solo Elena Martínez, desde el siete metros, conseguía mantener a flote a un Salud que llegó al ecuador del primer tiempo (9-6, 15') con opciones. El doble pivote con Zaldúa (dos goles) y una batalladora Leti Cobo, sacando penaltis a las andaluzas, funcionaba para al menos firmar un 1-3 parcial.

Las jugadoras de Óscar Pacheco habían dado un paso al frente en intensidad defensiva; el tiempo muerto con 9-4 había funcionado, pero tres inocentes pérdidas de balón del Salud, propiciaron tres goles más para Costa del Sol en unos contra cero (14-8, 21'), que dinamitaron las opciones de las blanquiazules. En un solo minuto el partido se había vuelto casi imposible. El parcial de las de Suso Gallardo fue de 5-0 (16-8, 26'), castigando a una débil defensa del Salud en estos primeros 30 minutos, que terminaron con siete goles de ventaja (18-11) y una impresión de superioridad total de Costa del Sol.

No cambió nada el partido en el arranque de la segunda parte, y las pérdidas de balón propiciaron goles fáciles a la contra (20-11, 31'). A pesar de que las tinerfeñas consiguieron al menos un 1-3 (21-14, 37), las facilidades concedidas en defensa eran la constante, con lanzamientos de las locales prácticamente sin oposición ante Irene Sánchez.

Aun así tuvo Daisy Cabrera una opción de poner al Salud a 'solo' cinco goles después de verse nueve abajo, pero no acertó a batir a Merche Castellanos (24-18, 41'). Aun así no entregaron las de Pacheco el partido, con Elena Martínez liderando el ataque y un 0-3 que redujo la desventaja (25-21, 47'), pero la remontada quedaría en un espejismo con los goles de Doiro y Dos Santos (27-21, 49') para entrar en el tramo final del partido.

Las visitantes se atascaron en ataque y la fatiga empezaba a notarse.

De esta manera el Salud pasó de al menos ir ganando el segundo tiempo, a cederlo también (32-23, 56') en unos últimos 10 minutos que finalizaron con un marcador parcial de 7-3.

FICHA TÉCNICA

Costa Sol Málaga (34): Merche Castellanos (portera), Isa Dos Santos (12), Espe López (1), Silvia Arderius (5), Estela Doiro (4), Paula García (1) y Sole López (6) - siete inicial – Rocío Campigli (1), Almudena Gutiérrez (1), Laura Sánchez (3), Virginia Fernández (portera), Sara Bravo, Talita Alves,

Entrenador: Suso Gallardo.

Balonmano Salud Tenerife (24): Irene Sánchez (portera), Daisy Cabrera (2), Melania Cabrera (5), Leti Cobo, María Zaldúa (4), Andrea Loscos (1) y Rebeca López (1) – siete inicial – Alicia Robles (portera), Viktoria Zsembery, Elena Martínez (10), Linda Akomeah (1).

Entrenador: Óscar Pacheco.

Árbitros: José Manuel Iniesta y Alberto García.

Incidencias: Partido correspondiente a la 6ª jornada de la Liga Guerreras Iberdrola 2021/22, disputado en el Pabellón Villa de Frigiliana, Málaga.