El Salud Tenerife vuelve a caer

Santa Cruz de Tenerife/ No pudo ser. El Salud Tenerife encajó su sexta derrota en siete partidos en la Liga Guerreras Iberdrola al ceder este sábado en su visita al Balonmano Morvedre (26-24). Las blanquiazules llegaron al descanso con una buena ventaja (10-14) e incluso dispusieron de cinco goles de renta (12-17) a comienzo de la segunda parte pero de nuevo el paso de los minutos hizo mella en el equipo de Óscar Pacheco, que pierde un envite contra un rival directo por la permanencia.



Con un buen trabajo defensivo el Salud Tenerife dominó la primera parte, dejando a Morvedre seco en su ataque. Las paradas de Irene Sánchez y de Alicia Robles (2 de 3 penaltis abortados), permitieron a las de Pacheco correr en un par de ocasiones y no desaprovecharlo.

A pesar de que Morvedre ordenó desde el inicio una defensa individual sobre Rebeca López, la central conseguía hacerse su espacio. El regreso de Samira Rocha, lesionada las últimas semanas, permitió a las tinerfeñas abrir campo hasta el extremo, y eso que la carioca no estuvo afortunada de cara a la portería rival.

Aunque empezó mandando Morvedre en los primeros minutos, desde que Viktoria Zsembery puso el 2-3 (4'), las insulares no soltarían la delantera en los primeros 30 minutos. Un 1-6 parcial desde el minuto 11 hasta el 22 dio una máxima (5-11) cómoda al Salud, que vio sin embargo cómo las locales apretaron (8-12), forzando al tiempo muerto tinerfeño.

Lograron parar las blanquiazules la reacción de las levantinas, firmando un 2-2 en los últimos minutos, y llegar así al descanso con una renta (10-14) con la que encarar la segunda mitad con confianza.

Como acabó la primera mitad, con intercambio de goles, empezó la segunda, lo que no le iba mal al Salud Tenerife (12-17, 36'), con dos nuevos tantos de Elena Martínez. Una parada de Irene Sánchez en un uno contra uno evitó que las locales se pusieran a solo dos goles (15-18, 41'), aunque Pacheco, por si acaso, pidió tiempo muerto porque los cinco de ventaja que había disfrutado el Salud (12-17, 35') empezaron a desvanecerse.

Consiguieron las valencianas ponerse a dos (17-19 y 18-20, 45') en el ecuador del segundo tiempo. Helena Martín situó a las suyas a un solo gol (19-20) y empezaba un nuevo partido de 10 minutos.

Regresó de nuevo a pista Samira Rocha y Pacheco pidió tiempo muerto con 20-21 (49'), pero Morvedre estaba mucho mejor, logrando empatar (22-22, 51') lideradas por Celia López.

Fue excluida dos minutos Leticia Cobo (22-23, 53'), y con solo cinco minutos por delante, el partido empezaba de nuevo (24-24).

Faltaban tres minutos y Rocha era excluida, dejando en inferioridad numérica a las tinerfeñas (25-24), que debían remontar o, al menos, llegar con opciones al último minuto. Pero la guardameta Sonora Solano detuvo un penalti a Elena Martínez (26-24), que privó a las blanquiazules romper su dinámica de resultados.

FICHA TÉCNICA

BM Morvedre (26): Patricia Encinas (portera), Malena Guerisoli (1), Caterina Benedetti (1), Fiorella Corimberto (3), Andrea Claramonte (0), Lucía Gámez (6), Andrea Roda (1) - siete inicial – Sonora Solano (portería), Mari Ángeles de Uriarte (1), Laura Javaloyes, Irene Botella, Celia López (3), Matilde Tisato (3), Naiara Rubira, Helena Martín (7)

Entrenador: Vicent Sos.

Balonmano Salud Tenerife (24): Irene Sánchez (portera), Samira Rocha (1), Leti Cobo (2), María Zaldúa (1), Andrea Loscos (3), Rebeca López (7), Daisy Cabrera (0) – siete inicial - Alicia Robles (portera), Melania Cabrera (1), Viktoria Zsembery (1), Elena Martínez (7), Linda Akomeah (1).

Entrenador: Óscar Pacheco.

Árbitros: Gabriel López Martos y Pedro Cubas Martínez.

Incidencias: Partido correspondiente a la 7ª jornada de la Liga Guerreras Iberdrola 2021/22, disputado en el Pabellón René Marigil, Valencia.