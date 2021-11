Reconocimiento a la apneísta Laia Sopeña por su participación en el Campeonato del Mundo

El Rosario/ El alcalde de El Rosario, Escolástico Gil, acompañado de la primera teniente de alcalde, Sara Cabello, y del concejal de Deportes, Juan Jesús del Rosario, recibió a la apneísta Laia Sopeña, vecina de El Rosario, que ha destacado en varias competiciones de apnea, especialmente en el reciente Campeonato del Mundo AIDA (International Association for the Development of Apnea), celebrado en Chipre, donde consiguió un quinto puesto.

El primer edil le hizo entrega de una metopa como reconocimiento institucional y valoró una trayectoria en la que ha llegado a conseguir hasta ocho récords de la Asociación Española de Apnea Deportiva.