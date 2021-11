El Cisneros Alter se levanta con otro triunfo a lo grande

El Cisneros salió lanzado a la pista. Imprimió un fuerte ritmo en los puntos iniciales y se aprovechó de los errores no forzados del Egido Pinto para abrir las primeras diferencias en el marcador (11-7). Los madrileños trataron de contener a los blanquiazules, pero dos puntos consecutivos de Nathan Matos y otro más sumado desde el bloqueo llevaron a los locales a un más que prometedor 14-8. Con la primera manga encarrilada, el equipo que dirige Matías Guidolin siguió anotando con regularidad y se aprovechó de hasta cuatro errores en el saque de los visitantes para adjudicarse la ronda inicial por 25-19.

La cita cambió en el inicio del segundo set. Los madrileños se enchufaron y dominaron en el tramo inicial por 2-5. Justo lo que tardó en aparecer el talento de Rafael Albornoz y Fran Rodríguez para voltear el marcador (7-6). Se entró entonces en una fase igualada, en la que el Pinto acusó muchos problemas de recepción y en la que el bloqueo de los locales les permitió sobrevivir, especialmente con la efectividad de Adrián Oliva. Los blanquiazules disfrutaron entonces de su máxima diferencia (13-9), pero el cuadro pinteño se acercó aprovechando varios errores no forzados del equipo que dirige Guidolin (13-12). El saque del chileno Albornoz volvió a hacer daño en la débil recepción visitante y su técnico volvió a pedir un segundo tiempo muerto para intentar que el Cisneros no se escapase (15-12). Las diferencias se mantuvieron estables para los locales hasta que Nathan Matos encontró la manera de hacer daño al bloqueo del Pinto (20-16). Cuatro errores no forzados de los madrileños, dos de ellos con el saque, terminaron por dar a los blanquiazules la segunda manga por 25-18.

El tercer set fue el más parejo de todos en sus primeros compases. Los dos equipos afinaron mucho y el marcador reflejó un 9-9 que se encargó de fracturar la fortaleza en el saque de Esteban Villarreal. El Cisneros logró hasta seis puntos consecutivos con el chileno sirviendo (16-10) en acciones que, normalmente, terminaba culminando la efectividad de Fran Rodríguez en el remate. A los blanquiazules les bastó entonces con no cometer errores y aprovechar el viento a favor para terminar de cerrar el partido con un triunfo incontestable (25-15), que confirma al grupo que dirige Matías Guidolin como un serio aspirante a soñar con cosas grandes.

FICHA TÉCNICA

CD CISNEROS ALTER: Fran Rodríguez (10), Adrián Oliva (7), Esteban Villarreal (2), Nathan Matos (4), Rafael Albornoz (13), Luis Linares (8), Rodrigo Gallardo (líbero) –inicial— Óscar Rodríguez Álvarez (2), Adrián Fernández, Lucas Conde y Fran Duque (1).

GRUPO EGIDO PINTO: Gabriel Kuczynski (5), Marcos López, Alberto de Miguel (11), Borja Martínez (3), Raúl Gómez (10), César López (7), Daniel Pino (líbero) –inicial— Marcos Abad, Alejandro Carretero, Víctor Díez (1) y Marcelo Calderón

MARCADOR: 25-19 (22'), 25-18 (26') y 25-15 (22')

ÁRBITROS: Noelia Navarro (principal) y Sergio Misiego (auxiliar)

INCIDENCIAS: Pabellón Colegio Cisneros. Partido correspondiente a la sexta jornada de la Superliga Masculina 2, dentro de su Grupo B.