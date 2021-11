El líder no da opciones al RC Náutico en Madrid

El RC Náutico no pudo dar la sorpresa en la visita a uno de los habituales de Liga EBA: un filial del Real Madrid Baloncesto (89-63) cargado de prestaciones. La escuadra dirigida por Mariano de Pablos mantiene su posición privilegiada en la cumbre del grupo B de Liga EBA, donde el conjunto tinerfeño intentó sin éxito parar el caudal de alternativas ofensivas del equipo blanco.

La diferencia de dinámica clasificatoria quedó patente desde el primer cuarto, donde La Marea aguantó el envite durante los siete primeros minutos, pero no pudo dar un giro de tuerca a su situación para mitigar el doble dígito de distancia con el que se llegó a la finalización de los diez primeros minutos de juego.

El partido se desarrolló por la vía rápida, con un Real Madrid demoledor en el tiro interior (51%) y con numerosas visitas al 4,60 (29/69). Un encuentro en el que los 19 créditos de Mark Ivankovic, como 18 de valoración, se antojaron insuficientes en el ámbito colectivo para hacer frente a uno de los mejores equipos de la categoría, lo que derivó en un 20% de acierto en el tiro interior.

El Real Madrid vio grande el aro para conservar un alto nivel de porcentaje en el tiro interior, mientras que al RC Náutico le costó encontrar espacios para buscar lanzamientos cómodos a canasta. Aún así, llegado al ecuador, Ivankovic se quedó a tres puntos desde el 4,60 (11-8), pero los blancos metieron la directa bajo el liderazgo de Diagne (21-11).

No bajó el ritmo el líder, con múltiples recursos para desarbolar la defensa del bloque tinerfeño. Un parcial de 11-2 nada más comenzar el segundo cuarto rompió toda esperanza de reengancharse a la contienda (32-13), donde además los merengues empezaban a encestar triples con Bartolomé y Cebrián como estandartes, con Garuba sacando petróleo en el 4,60 (32-13). No obstante, Juárez con un triple e Ivankovic desde la visita al tiro libre sacaron a relucir el orgullo de los tinerfeños (40-20), pero no fue suficiente para mantenerse con esperanzas al descanso (51-24).

Con veinte minutos por delante, el RC Náutico aguantó el tipo para que la brecha en el luminoso no creciera. En estos compases, con un Real Madrid bajo en revoluciones, Montané otorgó minutos a los más jóvenes, como Pablo Plasencia o David Acosta, quienes se apuntaron al rango anotador.

El tercer juego más igualado, de mayores alternativas en ambos lados del juego, en un intervalo donde Boskovic estuvo especialmente acertado, con dos triples incluidos (67-38 y 71-43). Navas cerraría el cuarto con un nuevo acierto desde el 6,75 (74-46). De ahí al final, Ivankovic y Navas arañaron más créditos, elevando el porcentaje de acierto desde el triple para hacerse con el último intervalo de juego.

FICHA TÉCNICA

Real Madrid Baloncesto (89): E. N'Diaye (15), U. Klavzar (9), N. Cebrián (7), H. González (1), A. Delicado (8), H. Veesaar (5), A. Doumbia (8), I. Diagne (12), P. Bartolomé (8), B. Vidarte (5) y A. Garuba (11).

Entrenador: Mariano de Pablos.

RC Náutico Tenerife (63): Iván Roters (4), Deividas Mockaitis (0), Miguel Boskovic (8), Joel Juárez (9), Pablo Plasencia (2), Alberto Hernández (0), Mark Ivankovic (19), Danilo Brnovic (4), Javi Martínez (5), David Acosta (4) y Álex Navas (8).

Entrenador: Jorge Montané.

Parciales: 21-11, 31-13, 22-22, 15-17.

Árbitros: Bogdan Alexandru Potcoava – Álvaro Ortín Lupón.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la novena jornada del grupo B de Liga EBA, disputado en la Ciudad Deportiva del Real Madrid.