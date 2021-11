El Tenerife La Laguna ya está en octavos de final de la CEV Challenge Cup

San Cristóbal de La Laguna/ Sigue ampliando su palmarés. El Club Voleibol Tenerife La Laguna venció (3-1) este miércoles, 24 de noviembre, al Apollo 8 Borne. Con esta victoria y la cosechada en el 'tie-break' disputado hace una semana en el Sporthal De Veste, las pupilas de Juan Diego García pasan a octavos de final. En la siguiente eliminatoria, que tendrá lugar 7-9/12/2021 (ida) y 14-16/12/2021 (vuelta), las blanquiazules empezarán recibiendo al Nilüfer Belediye Bursa (Turquía).



El respaldo de la afición, unido a la sobresaliente lectura desde el bloqueo y la precisión en el saque, hicieron que las tinerfeñas no cedieran ante un potente rival. Las holandesas intentaron sembrar dudas al igualar a un set; no obstante, la defensa comandada por Llabrés disipó toda duda.

El Tenerife La Laguna conseguía dominar el encuentro desde la recepción, tarea difícil conociendo las armas del cuadro visitante. Sobre la red, pese a una secuencia de varios 'bockouts', las blanquiazules leían muy bien ante el portentoso ataque de Tess De Vries (15-11). El buen hacer local llevó al técnico Thijs a pedir tiempo y a efectuar varios cambios en pos de mejorar la rotación; no obstante, la maquinaria blanquiazul carburaba, sobre todo por zona cuatro. Lisbet y Jessica, un fortín (23-18). Un gran ataque de Wagner y un nuevo bloqueo terminaron por hacer el resto (25-19).

El segundo set empezó mejor de lo que acabó. El aspecto anímico –y el aliento de la afición blanquiazul- mantuvieron 'desconectado' al Apollo 8 hasta el 3-0. Sin embargo, las rojinegras se rearmaron en ataque y supieron irrumpir en zona de tres metros para neutralizar la defensa capitalizada por Jean Pierre y Llabrés (3-5).

La primera ventaja del plantel de Eridivise encontró respuesta de la receptora francesa. Lisa leyó la colocación de Patricia Aranda para hacer el 7-6 con un espectacular zaguero. Ninguno de los dos contendientes arrojaba la toalla. Tanto es así que el equipo de los Países Bajos remontó y consiguió poner la máxima renta a su favor (13-18).

Juan Diego abogó por cambiar de colocadora y receptora. Cristina Pérez relevó a Patricia Aranda, mientras, Paola Martínez entró en detrimento de Belly Nsunguimina. No obstante, no sirvió para reconducir la situación ante un rival que atacaba de tal forma que le imposibilitaba construir a las tinerfeñas (15-25).

El inicio del tercer set aportó confianza. Patricia Aranda sirvió bien para complicar la recepción de una gran Florien Reesink (5-2). La colocadora y Belly Nsunguimina le dieron al rival de su propia medicina para marcharse hasta el 12-6.

El Tenerife La Laguna dominaba; sin embargo, el Apollo 8 fue recortando hasta poner un 17-14 que propició que Juan Diego García solicitara un tiempo muerto que, a la postre, fue bálsamo. Las del Sporthal De Veste lo intentaron, pero se toparon con un equipo con sangre fría ante las bolas calientes (25-19).

El tercer y último set fue blanquiazul. Lisa Jean Pierre, con un buen ataque por zona cuatro, puso un 13-7 que hacía presagiar que se resolvería cuando las 'leonas' quisieran. Y así fue pese a un 15-12 que hizo saltar las alarmas locales.

La reacción llegó justo en el momento que tenía que darse. La lectura de los ataques del Apollo 8 Borne fue 'cum laude'. En zona tres, Patricia Aranda, que dirigió a la altura de la cita, se asomó para lanzar una finta que fue el principio del fin de la eliminatoria (25-17).

FICHA TÉCNICA

Apollo 8 Borne: Johanna Gommans, Rianne Vos, Tess de Vries, Fleur Meinders, Juliet Huisman, Sanne Koebrugge, Florien Reesink (líbero) –inicial- Emma Bredewoud, Marit Zander, Daphne Knijff, Marije Ten Brinke

CV Tenerife La Laguna: Lisa Jean Pierre, Patricia Aranda, Jenelle Jordan, Jessica Wagner, Lisbet Arredondo, Belly Nsunguimina, Patricia Llabrés (líbero) –inicial-, Cristina Pérez, Paola Martínez, Lucía Prol

Árbitros: Raquel Portela (Portugal) – Thien Khuc (Bélgica).

Sets: 25-19 (20'), 15-25 (23'), 25-19 (25') y 25-17 (24')

Incidencias: Pabellón Pablos Abril de Taco. Unos 300 espectadores. Luis Yeray Gutiérrez, alcalde del Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, presenció el encuentro.

