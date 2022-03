La montaña crece con Guía de Isora

Desde las 9 de la mañana comenzó la acción en Guía de Isora. La Plaza de Nuestra Señora de La Luz fue testigo de la salida de la distancia reina, de 32 kilómetros, con presencia de grandes especialistas del Archipiélago. Entre los chicos aparecían nombres como Quito Santana, Alexis Martín, Javier Padrón, Janis Kums o Alberto González. Por su parte, los nombres más destacados entre las féminas eran los de Raquel Rivero, Gema del Valle o Mirayma Díaz.

La categoría masculina comenzó a despejar dudas pronto con la formación de un trío de cabeza que marcó un alto ritmo con cambios constantes de liderazgo. Fue el formado por Quito Santana, Alexis Martín y Alberto González. Los tres se sucedieron en ataques tanto en el ascenso como en el descenso. No obstante, el último tramo de carrera penalizó a Alexis Martín, afectado por problemas estomacales, y juntó a Santana y González para entrar en meta juntos, de la mano, aunque la clasificación reflejó el triunfo de Alberto González con un tiempo de 3:27:03, el mismo que Quito Santana. La tercera plaza, con 3:29:54, fue para Alexis Martín. El alto en carrera de los tres propició que todos rebajaran el tiempo del último récord.

"Estuvimos toda la carrera juntos y decidimos entrar juntos", comentaba Alberto González al final, asegurando que "Quito me hubiera adelantado al final porque estaba más fuerte pero firmamos la paz para entrar juntos". Por su parte, Quito Santana reconocía su admiración por la Carrera de Montaña de Guía de Isora aseverando que "me encanta. Es un recorrido que me va bien y lo he disfrutado". Con respecto al trío de cabeza, comentó que "nos dimos palos por todos lados; unos tiraban subiendo, otros bajando... al final en la última bajada me junté con Alberto y decidimos entrar juntos, que eso también es bonito".

Entre las féminas, la competencia no fue tan feroz como en categoría masculina. Mirayma Delgado, perfecta conocedora del recorrido, se propuso repetir su triunfo del año pasado y así lo hizo. Además, logró rebajar su tiempo del año pasado (5:02:36), fijando un nuevo récord en la carrera, con un trono de 4:38:25. La segunda posición fue para la campeona de Canarias de Ultra, Raquel Rivero, con 4:41:06. La tercera plaza, y también bajando de las cinco horas, fue para Gema del Valle, con 4:58:41.

"He tenido unas sensaciones increíbles en una carrera muy dura y técnica" declaraba Mirayma Delgado tras su triunfo, reconociendo su alegría por "bajar el tiempo y volver a ganar por segundo año consecutivo".

José Francisco Meneses y Yahaira Afonso triunfan en la distancia corta

La distancia corta del evento, de 12 kilómetros, coronó a José Francisco Meneses y Yahaira Afonso. Con sus triunfos, ambos mejoraron su participación del año pasado, ya que José Francisco fue tercero en 2021 y Yahaira segunda. El tiempo del ganador masculino fue de 1:13:57 mientras que la ganadora femenina detuvo el crono en 1:40:21.

Yahaira Afonso analizaba su participación en la carrera de la siguiente forma: "Es la segunda vez que participo. Es de mis carreras favoritas porque es muy técnica, el ambiente es muy familiar y es muy divertida. Hay que tener bastante fuerza y técnica". Por su parte, José Francisco Meneses declaraba lo siguiente: "El año pasado quedé entre los tres primeros pero quería quedar más adelante. La táctica era salir fuerte y salí a tope desde el principio. Llegué perfecto a meta. Repetiré el próximo año".

El podio de la distancia corta lo completaron Arezki Habibi (1:14:36) y Carlos Hernández (1:15:52) en categoría masculina y Guada Arnedo (1:40:21) y Virginia Luis (1:45:51) en féminas.