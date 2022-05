El RCNT presenta oficialmente la Copa de España Optimist 2022

En primer lugar, Enrique Martínez tomó la palabra para darle las gracias a todos los asistentes y recordar que, en el año en el que la Sociedad cumple su 120 aniversario, "acogemos otro de los eventos deportivos más importantes del año. Tener aquí la Copa de España no ha sido fácil. Ciudades como Valencia y Las Palmas querían también tenerla, pero, finalmente, la Real Federación Española de Vela nos la concedió porque consideraba que Tenerife era merecedora de acoger esta Copa por primera vez en nuestra Sociedad y ciudad". Asimismo, que el Real Club Náutico de Tenerife "pueda seguir, al menos, aportando vela y colorido a nuestra bahía, es de agradecer a la RFEV, a la Federación Canaria de Vela, a la Federación Insular de Tenerife de Vela, a la Asociación Española Internacional de Clase Optimist, a las instituciones públicas Gobierno de Canarias, Cabildo de Tenerife y Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, así como a los patrocinadores. Estoy seguro que este campeonato dejará buenas sensaciones porque nos esmeraremos para que salga todo bien".

Por último, hizo referencia a 'El Maderón', el barco expuesto durante la rueda de prensa y que fue cedido por la familia Cebrián, "en el que llevamos trabajando cinco meses y que estará en el club de manera permanente y durante todo el campeonato". Para el club es un "orgullo poder organizar esta Copa de España y abriremos las puertas al mundo de la vela una vez más".

Pedro González, comodoro del Real Club Náutico de Tenerife confirmó que serán "150 regatistas los que a partir del viernes estarán navegando en nuestro campo de regata. Participarán deportistas de nueve comunidades autónomas: Canarias, Cataluña, Comunidad Valenciana, Murcia, País Vasco, Baleares, Galicia, Cantabria y Andalucía. Habrá dos campos de regatas, uno de ellos estará ubicado entre la zona de la dársena y Las Teresitas, y una segunda opción, si hay tiempo sur, detrás del espaldón del muelle sur". Por otro lado, desveló una de las novedades que van a introducir en esta Copa de España, el "seguimiento de los 150 barcos por un sistema de GPS. Para ello vamos a instalar una pantalla en la piscina del club para que puedan seguirla, pero también se podrá hacer el seguimiento a través de internet para los que no puedan desplazarse". Para finalizar, desde la sección de náutica "queremos agradecer a todos los patrocinadores y colaboradores, sobre todo, la colaboración que hemos tenido con el presidente Enrique Martínez y el capitán náutico Félix Galera desde que nos incorporamos en el mes de marzo. Esperemos que esta edición de la Copa de España sea todo un éxito".

En representación de la Real Federación Canaria de Vela, Miguel Ángel del Rosario felicitó al club "por esta iniciativa. Estamos muy contentos por poder tener este tipo de eventos en Canarias y, desde la Federación, tendrán nuestro apoyo y colaboración".

Por su parte, el alcalde del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, José Manuel Bermúdez, destacó que "la celebración de esta Copa supone una gran satisfacción. La vela no se puede entender en Tenerife ni en Canarias sin la aportación del RCNT y estos 120 años de historia así lo demuestran. Tenemos un claro objetivo, que es recuperar la vela de iniciación en la ciudad, y acoger este tipo de eventos nos ayuda a fomentarlo". Además, recalcó que "el RCNT seguirá teniendo el apoyo del Ayuntamiento para este evento y para otros futuros".

Mientras, Alicia Cebrián, también mostró su gratitud al club "por haber apostado por la organización de la Copa de España Optimist. No es nada fácil traer este tipo de competiciones a la Isla, así que les deseo lo mejor en su organización, aunque estoy segura que así será porque conozco bien al club". Especialmente, dio las gracias también "por apostar por la vela, que es un deporte que lleva sufriendo mucho durante todos estos años y tener la Copa aquí en Tenerife, en mi casa, que es el RCNT, me da felicidad porque es donde me he desarrollado como deportista y como persona". Asimismo, aseguró que se llevó una grata sorpresa al ver 'El Maderón' expuesto, "gracias al club por este gesto. Es un barco con el que mis hermanos y yo aprendimos a navegar, así que de parte de toda mi familia y en mi nombre, gracias".

Para concluir, Ángel Pérez, resaltó que "llevamos varias semanas con eventos de actividades acuáticas y ahora estamos celebrando la presentación de la Copa de España Optimist 2022, dentro del esfuerzo que supone organizar este evento en el año en el que cumplen 120 años de historia. Desde el Cabildo de Tenerife seguiremos mostrando nuestro apoyo a estas iniciativas, colaborando con instituciones para seguir teniendo más actividades de estas características. Continuaremos trabajando para que así sea".