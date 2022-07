Paula, tinerfeña de 8 años campeona de españa, debutará en un mundial de BMX, sin ayudas oficiales

Tenerife/ Esta promesa del deporte canario viajará a Francia con su familia, que ha hecho un gran esfuerzo económico porque su renta es modesta y no tiene patrocinadores oficiales, por lo que se ve obligada a ir en barco hasta Huelva y en coche hasta la ciudad francesa, nada menos que 6.200 kilómetros de ida y vuelta. Paula Peña Ribot es una niña tinerfeña que, con tan solo 8 años, está brillando en el panorama deportivo nacional con su medalla de oro en el campeonato de España de ciclismo BMX (bicycle motocross) este año y la de plata en 2021. Ahora se está preparando para participar, por primera vez, en un campeonato del mundo, que se celebrará a finales de este mes de julio en la ciudad de Nantes (Francia).



"Quiero superarme e intentar ahora ser la campeona del mundo; es mi ilusión", afirma Paula, que estudia 2º de primaria en el CEIP Camino de la Villa, en La Laguna, donde, según confiesa, a veces sus amigas de clase la felicitan por sus éxitos deportivos. Ella sigue el consejo de sus padres, y simultánea de forma responsable sus estudios, en los que saca buenas notas, con el deporte.

Sus padres, Maria Ribot, administrativa, y su padre, Adrián Peña, electricista en situación de desempleo, reconocen que les está siendo muy difícil afrontar los gastos de este viaje a Francia, pero tienen claro que no deben privar a su hija de "una oportunidad que ella se ha ganado por sus propios méritos y a la que tiene derecho".

Explican que en enero solicitaron al Ayuntamiento de La Laguna una ayuda para poder costear esta participación en este campeonato mundial, y aunque en el gobierno municipal se mostraron receptivos a ayudarla con un patrocinio futuro, la realidad es que para esta importante cita en Nantes no han recibido ninguna subvención, lo que les ha complicado la situación.

Por ello, María y Adrián han tenido que ahorrar al máximo en transporte y la única forma que han encontrado es viajar en barco desde Tenerife hasta Huelva (1.500 kilómetros en 38 horas y media) y luego ir en coche hasta Francia (otros 1.600 kilómetros), con lo que, entre ida y vuelta, se harán 6.200 km de esta manera, pues los billetes de avión les resultaban inasumibles.

Mientras tanto, Paula entrena tres días a la semana entrena dos horas cada jornada, en el circuito del Parque de La Vega, del municipio de La Laguna, con el club al que pertenece, el Bmx T'rider.

Esta campeona nacional dice que se lo pasa muy bien entrenando y en las competiciones a las que ha acudido fuera de Canarias. Su deseo es dedicarse profesionalmente al ciclismo, pero debe ir paso a paso. Y los que ha dado hasta ahora no pueden ser mejores.

Su ídolo deportivo es la corredora colombiana Mariana Pajón, que ha sido dos veces medalla de oro en Juegos Olímpicos, a la que se conoce como la reina del BMX. "Quiero ser como ella, es mi favorita", afirma Paula.

Los padres de Paula no dudan en sentirse "orgullosos" de los logros de su hija, aunque son conocedores de que este debut en un mundial es un salto de nivel importante porque, pues va a competir con las mejores deportistas de su edad a nivel internacional.

De todos modos, María y Adrián saben que, como dice el lema olímpico, lo importante es participar, no ganar, aunque no se les oculta el hecho de que su hija viene de lograr el campeonato y un subcampeonato de España, tras su victoria en Canarias, y eso ya es un palmarés destacable que le permite afrontar este reto mundial.

"

Estamos invirtiendo todo nuestro tiempo y dinero en esta afición de Paula, y lo hacemos porque se lo ha ganado a pulso", confiesan los padres de esta deportista, quienes mantienen la esperanza de que el Ayuntamiento de La Laguna u otra institución pública o empresa privada les pueda ayudar no solo ahora sino en el futuro para que su hija pueda competir fuera de Canarias, ya que la distancia con el continente es un hándicap para una familia modesta por el sobrecoste que supone.

