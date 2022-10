La Laguna/ Los Cañones de Tejina rescatan un punto en el derbi ante el Km13 Gáldar tras empatar 24-24 en el Pabellón Juan Vega Mateos.

Empate del Tejina La Laguna en el encuentro correspondiente a la jornada 5 de la Primera Nacional masculina. Los pupilos de David García y Yeray Rodríguez igualaron la contienda en el último segundo después de marchar por detrás en el marcador durante todo el encuentro.



Comenzaba el partido con un duelo de golpes entre ambos conjuntos. El Tejina comenzaba conectando con el extremo Cristian Luján para abrir la veda y respondía a las acometidas galdenses con goles de Javi Aragón y Brahim Mohamed. No obstante, los locales marchaban con dos goles de ventaja al descanso 14-12.

A la vuelta de vestuarios los laguneros, se ponían el mono de trabajo en busca de la remontada. Con 7 goles de Joel Armas, siendo la referencia en ataque, el Tejina La Laguna se mantenía a la vera del Km13 Gáldar. No obstante, la igualada no llegaría hasta la última jugada del encuentro: Javi Aragón con un 7 metros firmaba las tablas en el luminoso.

• Km13 Gáldar (24): Xander Goez, Heriberto Díaz, Wilson Estevao (2), Jesús Mendoza (2), Jorge Hernández, Emiliano Villaverde (4), Adrián Díaz, Lucas Mendes (8), Saúl Rodríguez, Joaquín Molina (1), Juan Godoy, Carlos Mederos, Alejandro Castellano (6), Guillermo Arencibia, Miguel Ángel Hernández (1), Derek Pulido.

• BM Tejina La Laguna (24): Cristian Luján (3), Amit Nandwani, Óscar Rivero, Javi Aragón (5), Alejandro Larrodonbuno, Jeremy Iyare, Víctor Oliva, Javier Negrín (2), Jonás Pérez, José Rubio (1), Tomás Bañeras, Brahim Mohamed (3), Alberto Saiz, Yusef Mohamed (2), Joel Armas (8), Gonzalo Arenas.