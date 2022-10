El Campeonato del Mundo de Paddle Surf regresa a Las Canteras con el espectáculo de olas tras dos años sin celebrarse

La 'rider' canaria Iballa Ruano Moreno, actual campeona de España, subcampeona del mundo en esta disciplina y poseedora de ocho títulos mundiales en windsurf, buscará hacerse con el triunfo en su casa y subir a lo más alto del pódium. La estadounidense, con nacionalidad colombiana, Izzy Gómez, aterrizará en Gran Canaria como máxima rival de la deportista de Pozo Izquierdo y con la intención de revalidar el título de campeona, mientras que el tahitiano Poenaiki Raihoa, actual campeón del mundo, el brasileño Wellingto Reis, y el californiano Sean Poynter, por su parte, tratarán de repetir su gran actuación en 2019 para alzarse con el gran premio en aguas de La Cícer.

El Gran Canaria Pro-Am de la APP World Tour, que se celebrará en La Cícer y El Lloret entre los días 19 y 27 de noviembre, se presentó en la mañana de este jueves en el Gran Canaria Arena, con la presencia del consejero de Deportes del Cabildo de Gran Canaria, Francisco Castellano; el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Aridany Romero; y el organizador de la prueba, Björn Dunkerbeck.

Francisco Castellano destacó el valor promocional de un campeonato de talla internacional que permite que Gran Canaria sea conocida como una referencia en el mundo del surf. "Es un orgullo que la Playa de Las Canteras, concretamente La Cícer y El Lloret, vuelvan van a estar no solo en los ojos que verán el campeonato del mundo a través de los medios de comunicación, sino de los que estaremos disfrutando de estos deportistas y, sobre todo, de las magníficas instalaciones y condiciones que se ponen al servicio para dicho campeonato".

Además, el consejero destacó que "para la Consejería de Deportes es una apuesta inequívoca y segura. Esta disciplina cada vez tiene más auge y muestra de ello son las 15 escuelas de paddle surf que hay en Gran Canaria. Eso nos da una razón más para seguir apostando por este tipo de eventos".

Por último, agradeció al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, a través de su Concejalía de Deportes, y a Björn Dunkerbeck, como organizador, por seguir trabajando "con nosotros" y a los patrocinadores privados "para que Gran Canaria siga siendo sede de un campeonato del mundo".

Aridany Romero recalcó que "este Campeonato del Mundo de Paddle Surf tiene un doble aliciente, ya que no solo convierte a Las Palmas de Gran Canaria como destino de esta modalidad deportiva con la visita de deportistas de 15 nacionalidades, sino que, además, se proclama aquí a los campeones del mundo de las categorías, femenina, masculina y junior".

"Además, se pone de manifiesto la buena salud que goza las relaciones entre el Cabildo de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria para promover eventos deportivos de esta naturaleza, de máximo nivel internacional", indicó el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, quien señaló que "de esta manera exportamos lo mejor que tenemos, que es nuestro destino turístico, fundamental para nuestra economía".

Björn Dunkerbeck explicó que "esta es la quinta edición del Campeonato del Mundo de Paddle Surf, la tercera que se celebra en Las Palmas de Gran Canaria. Estamos muy contentos de volver a celebrarlo y que se proclame aquí a los campeones del mundo en las categorías masculina, femenina y junior".

"El paddle surf es un deporte que ha crecido mucho en Gran Canaria, donde se han creado 15 escuelas, ya que es una manera sencilla de iniciarse en los deportes acuáticos", apostilló Dunkerbeck.

La isla de Gran Canaria se estableció como sede de una de las prueba del circuito de la Asociación de Profesionales del Paddle Surf (APP) en 2018. La APP cuenta con ocho sedes en la actualidad, que acogen algunas de las distintas modalidades de la competición. De esta manera, la playa de Las Canteras se vuelve a convertir en el epicentro mundial del Stand Up Paddle y en esta ocasión es la única prueba de este año del circuito en olas, lo cual asegura la convocatoria de los mejores del mundo en esta modalidad.

La Gran Canaria Pro-Am 2022 cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Turismo, Industria y Comercio; la Consejería de Deportes y la de Turismo del Cabildo de Gran Canaria, El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria; El Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana; la Federación Canaria de Surf; 7IFILM.COM; Poemas del Mar Aquarium; OceanEarth; City Sightseeing Las Palmas de Gran Canaria y Volkswagen Comerciales. Igualmente dado el nivel de la prueba, las revistas especializadas Stand UP Paddle Surf; Surf a Vela Magazine (Francia), y SUP Alemania y SUP Internacional participan como partner de la prueba.

Este Campeonato del Mundo se podrá seguir a través de la web www.sup-grancanaria.com, y de las redes sociales @appworldtour; @Gran Canaria Pro-Am SUP Challenge y @gc_paddle surf.