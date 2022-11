El RC Náutico cede en un final de infarto

El RC Náutico no pudo volver a la senda del triunfo en su regreso al pabellón de la Avenida Anaga. El conjunto santacrucero cayó de forma ajustada ante Baloncesto Alcalá (80-82), en un encuentro que necesitó de una prórroga.

Tenerife/ La Marea no pudo reencontrarse con la victoria, en el Pabellón RCNT, después de haber forzado una prórroga.

La escuadra tinerfeña gozó de mejores porcentajes en tiro interior que el Baloncesto Alcalá (57-31%), pero no en la línea del 6,75 (16-40%) ni en el tiro libre (38-65%). Los buenos números de Imobach González (26 puntos y 31 de valoración), Javier Herrero (26 créditos y 13 de valoración) y Vladyslav Semerych (13 y 21) sujetaron a los chicos comandados por Montané, pero el esfuerzo no tuvo la recompensa esperada.

El primer cuarto se caracterizó por una enorme igualdad, con posesiones cortas y rápidas transiciones. Dos triples de González Gómez (2-6) dieron la primera ventaja a los pupilos dirigidos por Ángel Díaz, pero Javier Herrero tiró de galones para convertirse en la referencia anotadora en los 20 minutos iniciales -14 créditos-. El Baloncesto Alcalá estaba más fino desde el 6,75, pero la desventaja a la finalización del primer juego fue mínima (18-19).

Los problemas se acrecentaron del 10' al 20'. Pero antes, el RC Náutico estuvo acertado y se puso por delante en el luminoso, con buenos minutos para Imobach. En penetración, Herrero ampliaba la renta (27-23) y Bihurriet sacaba provecho de sus centímetros en el rebote (31-28). Justo en ese instante, los visitantes vivieron un intervalo álgido donde neutralizaron al conjunto nauta, liderados por el acierto de Gabriel Martínez. Con un parcial de 2-16 (33-44) en contra en cuestión de cuatro minutos, la Marea no lograba aprovechar sus visitas al 4,60 ni los intentos desde el 6,75. Montané busco soluciones en sendos tiempos muertos, y antes del asueto, Pilan desde el tiro libre y Herrero en suspensión simplificaban por debajo del doble digito (36-44).

Mejoró sus prestaciones el RC Náutico tras su vuelta de vestuarios, con un punto extra de agresividad y acierto. Con Imobach y Herrero inspirados, los santacruceros voltearon la situación (47-44, 6' 30'') en un parcial de 8-0. Sin embargo, el triple de Unanue rescató a Baloncesto Alcalá en su fase de mayores dudas. Los madrileños rompieron su dinámica negativa con un 0-5 (49-54). Con un triple, Rosales acortaría distancias (54-57), pero Méndez recogía liberado un rebote para anotar sobre la bocina (54-59).

El último cuarto estaría dominado por las emociones. El RC Náutico siempre remó con un marcador en contra, pero cuando igualaba fuerzas, los complutenses sacaban rédito a través del 6,75 con Biersack y Unanue. No desistió un conjunto nauta que lo empató en la recta final con un 2+1 de su base: Alfons Pilan (74-74). En el último ataque a favor de los insulares, el esfuerzo no tuvo premio y hubo que acceder al tiempo extra (75-75).

En la fase reglamentaria, los errores no forzados y un menor porcentaje desde el 4,60 mermaron a los anfitriones. A pesar de todo, a trece del final (80-81), los nautas forzaban el acceso al tiro libre de Méndez para jugársela en un último ataque (80-82). No obstante, en su última posesión en campo rival, no encontró zona de lanzamiento interior y el tiro de Rosales desde la zona del perímetro fue repelido por el aro.

FICHA TÉCNICA:

RC Náutico Tenerife (80): Alfons Pilan (7), Imobach González (26), Samuel Trujillo (1), Javier Herrero (26) y Vladyslav Semerych (13) –quinteto-; Samuel Rodríguez (2), Christian Bihurriet (2), Gabriel Campos (0), Iván Roters (0) y Adrián Rosales (3).

Entrenador: Jorge Montané.

Baloncesto Alcalá (82): Carlos Unanue (11), González Gómez (8), Gabriel Martínez (16), Álvaro Biersack (12) y Martínez Pardo (10) –quinteto-; Martínez de la Serna (0), Echevarría Mateo (7), Méndez Blanco (12), Daniel Manzanero (5) y Adrián Castillo (1).

Entrenador: Ángel Díaz.

PARCIALES: 18-19, 18-25, 18-15, 21-16 y 5-7.

ÁRBITROS: Alberto Gamero Luque – Alejandro Molina Cruz.

INCIDENCIAS: Partido correspondiente a la quinta jornada del grupo BA de Liga EBA, disputado en el Pabellón RCNT.