Caribeños suma su cuarto título de la temporada

La última jornada de la Copa Cabildo de Tenerife Sofbol Modificado fue una fiesta familiar, con castillos hinchables para los más pequeños, música y dos aficiones entregadas desde las gradas.Con este ambiente se inició un partido que tuvo todos los ingredientes propios de una final: nervios,igualdad y buen juego. Caribeños partían como favoritos al mostrar durante toda la temporada una gran regularidad y ya tener en su haber tres títulos: Liga de Sofbol Modificada, Copa del Cristo de La Laguna Fastpitch, Copa Canaria de Softbol Fastpitch.Enfrente Suplentes, un club que venía dominando durante campañas anteriores con varios títulos ligueros.Suplentes fue el primero en dar el golpe con dos carreras anotadas en el primer inning. Errores defensivos de Caribeños que se repuso en la siguiente entrada remontando (3-2).

Sin embargo, en el cierto inning dos carreras de Suplentes movía la balanza a su favor (4-2). La persistente llovizna en el campo no deslució un juego que fue un todo tú a tú entre los mejores de la Copa Cabildo de Tenerife Sofbol Modificado

Así se llegó al séptimo inning con Caribeños con una carrera de ventaja (9-8). A tres out para lograr el título, Suplentes luchó hasta el último suspiro, colocando hasta a 3 hombres en base. No obstante el acierto de la defensa de Caribeños dio el triunfo.

Premiación

El director de competición de la Federación Canaria de Béisbol y Sofbol, Miguel Muñoz, y los umpires fueron los encargados de hacer entrega de los premios a los equipos e individuales.

Además,AllStar Tenerife estuvo presente en la entrega de premios y obsequió tanto al ganador como al subcampeón con horas de entrenamiento en el túnel de bateo.

Así, el MVP de la final fue Francisco Miranda; el mejor pitcher del torneo, Juan Carlos Macías; Mejor bateador, Lisbany Díaz. Por su parte Francesco Cuevas fue el jugador con más carreras impulsadas y mejor jugador de la Copa Cabildo de Tenerife Sofbol Modificado.