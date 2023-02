Dominio polaco en el KV El Gigante de la Transgrancanaria

Gran Canaria/ Katarzyna Solinska y Bart Przedwojeski consiguen la victoria bajo la lluvia y el frío – El canario Yoel de Paz y la belga Marie Dessart se hacen con la segunda posición, a tan sólo 26 y 46 segundos de los ganadores, respectivamente.

Sin sorpresas en el Kilómetro Vertical El Gigante que ha inaugurado esta tarde una nueva edición de la Transgrancanaria. Los polacos Katarzyna Solinska y Bart Przedwojeski consiguieron la victoria en la carrera más explosiva de las que se disputan esta semana. Yoel de Paz demostró su buen estado de forma y el alto nivel de los corredores canarios con una segunda posición a tan sólo 26 segundos del ganador.



Más de setenta corredores afrontaron bajo la lluvia y el frío los 5,5 kilómetros y 1.130 metros de desnivel que separan el barrio agaetense de San Pedro con el Parque Natural de Tamadaba. Las principales favoritas impusieron un ritmo frenético desde los primeros metros, con la centroeuropea Solinska demostrando por qué era la favorita al parar el crono en 50 minutos y 32 segundos. La ganadora, que se estrenaba en un kilómetro vertical, apuntó que pese al corto recorrido disfrutó de unos paisajes que calificó de "espectaculares". "La carrera fue increíble, nunca me aburrí de apreciar el paisaje, con muchas rocas". La corredora del equipo ON Running regresa el próximo viernes a la Maratón, una modalidad que ya ganó en 2019.

La belga Marie Dessart se hizo con la segunda posición a tan sólo 46 segundos de la ganadora y la tercera plaza fue para la británica Sophie Horrocks, ya a seis minutos. La brasileña del equipo The North Face Fernanda Maciel, que regresó a la competición dos años después de sufrir un accidente cuando escalaba, acabó sexta a siete minutos de Solinska.

En la categoría masculina, el corredor de Salomon Internacional, Przedwokeski, y el atleta del Wild Trail Project de Nike, De Paz, mantuvieron una reñida disputa por la victoria. El palmero apuntó al finalizar la prueba que tenía planeado "guardar al principio y apretar al final", pero en cuanto vio la estela de su competidor "psicológicamente me iba matando un poco". "Ha sido una lucha bonita con Bart", sentenció. El italiano de The North Face, Henry Aymonod, finalizó tercero al parar el crono en 40 minutos y 47 segundos, sólo un minuto y un segundo por detrás del vencedor.

El ganador se mostró "muy contento" por la victoria y por estar por primera vez en la Transgrancanaria para "competir contra grandes corredores de España y de otros países del mundo". Los dos primeros del KV El Gigante se verán de nuevo las caras mañana en la Starter, donde ambos parten como favoritos en los 24 kilómetros que hay entre Tunte y Tejeda. Bart Przedwojeski comentó de cara a la mañana que surendimiento dependerá de su recuperación después de una "prueba muy dura". "Iré muy fuerte desde el principio hasta el final de la carrera", avanzó.

La alcaldesa de Agaete, María del Carmen Rosario, estuvo presente en la salida de la carrera, donde agradeció a la organización que cumpla la promesa de que la Transgrancanaria vuelva a Agaete cada año y recorre paisajes únicos del municipio. "Agaete es deporte y naturaleza, y esperamos que esta carrera siga cada año poniendo en nuestro municipio su línea de salida del Kilómetro Vertical El Gigante", declaró.

La Transgrancanaria continúa mañana, jueves 23 de febrero, con la celebración de la Starter, de 24 kilómetros con salida en Tunte, y la Promo, de 12 y que partirá desde Artenara. Ambas pruebas tendrán su meta en Tejeda, que será el epicentro del trail running mundial durante los próximos días.

La Transgrancanaria, que se celebra entre el 22 y el 26 de febrero, tiene el patrocinio de las instituciones Cabildo de Gran Canaria a través de Turismo de Gran Canaria y Gran Canaria Isla Europea del Deporte, el Gobierno de Canarias con Promotur - Islas Canarias, Maspalomas Costa Canaria, Instituto Municipal de Deportes de Las Palmas de Gran Canaria y el Ayuntamiento de Tejeda; y las empresas SWE, Fred. Olsen Express, Hospitales Universitarios San Roque, el único hospital privado con la categoría de Universitarios de todas las Islas Canarias; Expomeloneras, 226ERS y Sonocom Audiovisuales, así como la colaboración de COROS, Petzl, Aguas de Teror, Ahembo, Emicela, Vivac Aventura, Lorenzo Gonzalez Automoción, Tirma, Hotel Aloe Canteras, Inerza y Provital.

