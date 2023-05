Los regatistas del Club de Mar Radazul cogen experiencia en el Trofeo Euskadiko Kirol Portuak 2023 Optimist

Daniela Gómez (Sub 16W), fue la mejor clasificada entre los competidores del club de la costa de El Rosario, siendo la 37º de la general y la 13º de su categoría, con los siguientes resultados parciales en las cinco mangas llevadas a cabo: (24º), 20º, 20º, 15º y 12º.

Alberto Medina (Sub 13M) fue el 46º de la clasificación general y el 12º de su categoría, con los siguientes registros: 18º, 19º, (25º), 25º y 19º. Los otros regatistas y sus puestos fueron: Manuel Pérez (Sub 13M), 57º; Antonio Linares (Sub 13M), 74º; Mónica Comyn (Sub 16W), 78º; Laura Aldaya (Sub 13W), 95º; y Pablo Sánchez (Sub 13M), 104º. Los acompañó el técnico Sergio Armas.

Significar que compitieron 109 participantes, quedando la flota dividida en dos grupos.

Los regatistas del CMR cumplieron objetivos en esta cita, que se presentaba para ellos como una buena ocasión para preparar el Campeonato de Canarias que tendrá lugar la semana próxima en Lanzarote.