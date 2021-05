Adeje acogió la presentación del Rallye Villa de Adeje

Este fue el hilo conductor. Tras la bienvenida con la proyección del video promocional de la prueba y apertura del acto por parte de Ian Montgomery, repasando los detalles del programa horario, tomó el relevo en el escenario el presidente del Comité Organizador y de la Escudería Villa de Adeje, Poli Delgado, para repasar los detalles y novedades del recorrido de esta trigésima edición.

QUINIENTOS KILÓMETROS

En total serán casi quinientos kilómetros de los que un 32% (154 kilómetros) serán en tramos cronometrados. En concreto, catorce especiales, siete a reconocer, divididos en dos etapas. La primera en la tarde noche del próximo viernes, 14 de mayo, y tras realizar en la mañana tanto el tramo de pruebas como el de calificación para los nueve equipos prioritarios inscritos.

La segunda y definitiva en la mañana del sábado con, además, el TC Plus, Granadilla en su primera pasada (es decir, los seis kilómetros de Atogo en versión Norte-Sur). Recordar que esta etapa presenta la novedad, en relación a la última edición, de la amplicación de la cronometrada de Fasnia hasta convertirla en la más larga del rallye (15,4 kilómetros) y, el sentido contrario para el tramo que cierra el bucle (San Miguel-Vilaflor-Arona).

A continuación, palabras de agradecimiento para personas, empresas y autoridades que han permitido avanzar en esta edición. Alguno de los cuales fueron tomando la palabra, incluso de manera virtual, como en el caso de Manuel Aviñó, presidente de la Real Federación Española de Automovilismo.

El acto fue cerrado por José Miguel Rodríguez Fraga, alcalde de la Villa de Adeje y máximo valedor de la prueba. Una vez más resaltó y recalcó que "el rallye de Adeje no es de Adeje, no de la Comarca, no del Sur, ni siquiera de Tenerife. El Rallye es de Canarias, de sus gentes, de sus deportistas, de sus aficionados..." agradeciendo y poniendo en valor el elemento de unión de las gentes del sur, desde Fasnia a Santiago del Teide, que supone cada año el Rallye.

MÁS QUE UNA PRESENTACIÓN

Habitual de estos actos, Pedro Martín, primero como alcalde de Guía de Isora y ahora como máximo representante del Cabildo Insular, respaldó las palabras de Rodríguez Fraga y además expresó su alegría "porque eventos como éste son la mejor muestra de que nos acercamos a la normalidad. Esta presentación" dijo "no es la presentación de la edición número treinta. Es el anunció de la edición número treinta y no plena. Edición en la que seguro volverán los aficionados y volveremos a disfrutar al máximo del deporte del motor. En ese compromiso están los ayuntamientos del sur de Tenerife y como no podía ser de otra manera el Cabildo Insular"

La tercera cita del Supercampeonato de España de Rallyes, la segunda sobre asfalto tras el Sierra Morena, acogerá a medio centenar de equipos. De estos, ocho se desplazan desde tierras peninsulares con el soporte logístico de Fred Olsen & Balearia comenzando a llegar a la isla a partir del lunes.