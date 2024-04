La Feria Gran Canaria Me Gusta cautiva a cerca de 13.000 personas en una edición de récord

Gran Canaria/ Las despensas de cerca de 13.000 visitantes se han llenado este fin de semana de aromas y sabores de nuestra tierra en la 11ª edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta. A lo largo de tres jornadas, Infecar ha acogido un trasiego incesante de personas que se han visto atraídas por una oferta expositiva de récord que ha ligado a la perfección con un amplio programa expositivo.



Promovida y financiada por el Cabildo de Gran Canaria y organizada por Infecar Feria de Gran Canaria, en colaboración con la consejería de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía y la consejería de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica, la Feria ha cerrado este domingo sus puertas tras tres jornadas en las que los miles de visitantes han podido adquirir productos kilómetro cero y aprender sobre ellos; han conocido de cerca los entresijos de reconocidos chefs y degustado cientos de alimentos producidos en Gran Canaria.

"Gran Canaria se ha volcado con la Feria Gran Canaria Me Gusta. Hemos superado con creces la participación de la edición anterior. La gente de Gran Canaria ha venido a disfrutar en el marco de esta feria, a probar el producto local, a conocer a los cocineros y cocineras, a apoyar a las empresas del sector primario de la isla de Gran Canaria", ha asegurado la consejera de Desarrollo Económico, Industria, Comercio y Artesanía, Minerva Alonso.

La Feria Gran Canaria Me Gusta ha contado en esta ocasión con la participación de 81 empresas y los 19 ayuntamientos, frente a las 51 empresas y 16 ayuntamientos que participaron en 2023, aumentando así un 33%. Además, y como novedad, se ha sumado a esta cita Asinca, contando con 15 empresas dentro de un estand bajo el sello Elaborado en Canarias y en el que han dado a conocer la labor de estas empresas en el panorama económico de la isla.

Hacomar Arencibia, vencedor del Concurso Regional de Cocina

El plato fuerte de este domingo ha sido la celebración de la fase final de la modalidad Profesional del Concurso Regional de Cocina Gran Canaria Me Gusta. Hacomar Arencibia, del restaurante Nákar (Gran Canaria), se ha proclamado ganador del certamen tras deleitar al jurado con su plato 'Cabra, queso y batata'.

Arencibia ha recibido por parte de El Corte Inglés, patrocinador de este Concurso Regional de Cocina, un cheque regalo por valor de mil euros. Además, la entidad ha sido la encargada, también, de suministrar a los participantes el producto local con el que han cocinado en esta gran final.

Sara Sánchez, del obrador La Chinija – Repostería creativa (Tenerife), con su plato 'Merendola', y Daniel Castro, docente de Fundación para la Promoción del Empleo (Gran Canaria), con su plato 'Roca de cherne sobre puré de batata, mojo verde de algas y crujiente de cebolla caramelizada', han sido los finalistas que también han mostrado su destreza culinaria este domingo.

Además, para amenizar la celebración del concurso mientras que los finalistas estaban en el backstage cocinando, Alejandro Elías, del restaurante Bevir y ganador de la anterior edición, junto a Carla Betancor, jefes de partida del restaurante, han ofrecido una exhibición gastronómica en la que han preparado: 'Remolacha con beurre blanc'; 'Calabaza, vainilla y wasabi'; 'Bollo relleno de pescado encebollado' y 'Pescado frito con burbujas de hinojo'.

Una puerta al sector primario de Gran Canaria

Descubrir recetas que son tesoros de familia como la tomatiá aldeana; aprender sobre la elección del mejor pescado para sus recetas marineras; conocer los entresijos de los quesos con tradición e identidad de nuestra isla; o degustar diferentes interpretaciones gastronómicas de las carnes de Gran Canaria, han sido solo algunas de las actividades que han podido disfrutar los visitantes dentro de las actividades de Sector Primario en esta Feria Gran Canaria Me Gusta.

En total, a lo largo de estas tres jornadas, se han celebrado 52 acciones en las que han participado 1.700 personas, lo que se traduce en una "satisfacción total de la cantidad de personas que ha participado en las diferentes aulas de formación y conocimiento de Sector Primario", ha asegurado Miguel Hidalgo, consejero de Sector Primario, Soberanía Alimentaria y Seguridad Hídrica del Cabildo de Gran Canaria.

Esta feria es "una muestra del potencial en productos y de la diversidad tan inmensa que tenemos en la isla de Gran Canaria", ha añadido Hidalgo, conociendo también "procesos de elaboración casi de forma artesanal".

Lleno total para ver a Pepe Rodríguez

El reconocido chef Estrella Michelín del restaurante El Bohío y juez de MasterChef Pepe Rodríguez, realizó ayer, sábado, una exhibición gastronómica en la que aunó la tradición y la modernidad con el producto local como gran protagonista.

Durante su exhibición, Rodríguez ha hablado de su cocina, de cómo interpreta en sus platos la tradición heredada de las raíces cubanas de su abuela Valentina y desde la cocina manchega. Además, el chef ha dado su visión de la gastronomía en la que no falta el apoyo a los pequeños productores y el valor a los productos de cercanía.

Al ponerse al mando de los fogones, ante un abarrotado pabellón 5 en la que no cabía un alma, Pepe Rodríguez ha elaborado una cuajada de apio nabo y almendra de Tejeda, maíz y café de Agaete y un tartar de camarón soldado, papa, yema curada y sopa de pimentón.

Un primer encuentro con la cocina

Los más pequeños de la casa han tenido también su espacio durante la celebración de la Feria Gran Canaria Me Gusta donde, de la mano de Loreto Riera, ganadora de MasterChef Junior 10, han realizado diferentes recetas compuestas por diferentes productos de la isla.

La Feria Gran Canaria Me Gusta ha estado promovida y financiada por el Cabildo de Gran Canaria y organizada por Infecar. Asimismo, la Feria ha contado con SPAR Gran Canaria, Alcampo y El Corte Inglés como patrocinadores; Comercial Naranjo, como patrocinador de equipamiento; Cajasiete como colaborador oficial; y Gran Canaria Me Gusta, la Cámara de Comercio de Gran Canaria e Innova Gastrocan como colaboradores.