El Concurso Internacional de Vinos Bacchus, organizado por la Unión Española de Catadores, es uno de los eventos más prestigiosos de su tipo, reuniendo a más de cien catadores de 28 países en la capital. Los jueces, que incluyen líderes de opinión y expertos de renombre mundial como enólogos, Masters of Wine y Masters of Sommelier, evaluaron 1.900 referencias de 19 países.

En dicho evento, las bodegas de Lanzarote han obtenido múltiples galardones: Bodega Vulcano fue premiada con oro por su "Vulcano Malvasía Volcánica Seco 2023"; Vega de Yuco también obtuvo un oro por su "Esencia Yaiza 2023"; El Grifo recibió dos oros por sus vinos: "Grifo Canari" y "Grifo Malvasía Lías 2018"; y Producciones Arráez Bravo se llevó una medalla de plata por su "Lágrima de Malvasía Volcánica 2023".

Simultáneamente, el certamen CINVE celebró sus 20 años de trayectoria en la evaluación de vinos y espirituosos, otorgando medallas en sus últimas sesiones en Cáceres. Este concurso, con el respaldo del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, ha visto una notable participación de productos de todas las comunidades autónomas españolas y de países como Alemania, Argentina y Brasil, entre otros.

En esta edición, Bodegas La Grieta y Bodega Erupción recibieron una medalla de plata por "Malvasía Volcánica Malpaís de Máguez" y "Luz de Obsidiana", respectivamente. También hubo bodegas que continuaron su racha de éxito: Bodega Vulcano fue premiada con una medalla de oro por su "Malvasía Seco"; y Producciones Arráez Bravo fue reconocida tanto con oro como plata por sus vinos "Lágrima de Malvasía" y "Lágrima de Listán", en el orden dado.

Además de los éxitos obtenidos en los concursos Bacchus y CINVE, Producciones Arráez Bravo ha continuado la suma de triunfos en el ámbito internacional con destacadas victorias en el Concurso Internacional de Lisboa Virtus Awards. Este evento ha reconocido su labor otorgando gran oro al "Lágrima de Listán Negro" y al "Lágrima de Malvasía". Asimismo, su "Lágrima de Malvasía", criado en barrica de roble francés, fue galardonado con una medalla de oro.

Virtus Lisboa 2024 destaca en el panorama internacional con el patrocinio de la Organización Internacional del Vino (OIV), que garantiza el cumplimiento de normativas para Catas Ciegas en concursos de esta dimensión. Además, cuenta con el apoyo de la Asociación Enólogos Portugueses, la Asociación de Municipios del Vino de Portugal y el Instituto de la Viña y el Vino. El jurado, formado por catadores de renombre como Antonio Ventura y María Isabel Mijares, asegura una evaluación rigurosa y transparente de los vinos presentados, consolidando a Virtus Lisboa como un evento de gran prestigio en la industria vitivinícola.

En paralelo a estos reconocimientos, Bodega Vulcano recibió el título de «Mejor blanco joven» en la Guía de Vinos Gourmets por su "Vulcano Malvasía Seco", consolidando aún más la reputación de los vinos de Lanzarote.

Jorge Rodríguez, presidente del Consejo Regulador de la DOP Vinos de Lanzarote, expresó su satisfacción con los recientes logros: "Estamos orgullosos de que nuestros vinos estén captando la atención mundial. Estos premios son una clara demostración del esfuerzo y la dedicación del sector vitivinícola, que trabajan incansablemente para producir vinos de la más alta calidad". "El reconocimiento internacional que estamos recibiendo no solo avala nuestro compromiso con la excelencia, sino que también subraya la singularidad y la autenticidad de los vinos de Lanzarote", añadió.