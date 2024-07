El Cabildo incentiva el sector ganadero grancanario con 200.000 euros en subvenciones este 2024

El Cabildo, con esta actuación, buscar mejorar las condiciones de producción y transformación de determinadas producciones ganaderas y cumplir así el Objetivo 17 del Plan Estratégico del Sector Primario de Gran Canaria, que se centra en incrementar el nivel competitividad de las explotaciones, mediante la reducción de los costes de los medios de producción, a través de la potenciación de la complementariedad entre subsectores de dicho Plan.

Más en concreto, las medidas objeto de subvención en esta convocatoria son el fomento del bienestar animal de las razas bovina canaria y porcina negra canaria, la retirada de cadáveres de la especie porcina, la promoción del sector apícola, favorecer la calidad del queso y la diversificación de la producción láctea e incentivar el relevo e incorporación a la actividad ganadera y la empleabilidad en el sector.

Estos fondos estarán al alcance de las personas físicas o jurídicas, titulares de explotaciones ganaderas radicadas en Gran Canaria, salas de extracción y/o envasado de miel radicadas de la Isla, a excepción de las asociaciones apícolas, entidades de carácter público u otras entidades sin ánimo de lucro, y de establecimientos de transformación dedicados a la elaboración de queso u otros productos lácteos.

Y es que, tal y como señala el argumentario de la propuesta, la ganadería es un sector estratégico para el Cabildo de Gran Canaria, por lo que esta iniciativa se enmarca en el apoyo a las y a los profesionales que desarrollan total o parcialmente su actividad económica en este trabajo. De este modo, estos fondos complementan las ayudas ya existentes en el ámbito autonómico o nacional que no cubren la totalidad de la actividad subvencionada.

Porque "estas ayudas son necesarias para mantener la actividad ganadera en la Isla, puesto que existen diversas circunstancias que ponen nuestra ganadería en desventaja frente a otros territorios comunitarios. En efecto, la ausencia de pastos, el alto coste del agua o la fragmentación territorial, lastran el resultado económico de las explotaciones grancanarias", se recalca en la convocatoria

Asimismo, incide en que las subvenciones a la transformación de determinados productos ganaderos constituyen un eje vertebrador que contribuye a valorizar la producción primaria y recalca que las ayudas en el momento de la primera instalación de personas al sector se perfilan como un instrumento que coadyuva al relevo e incorporación de personas a la ganadería. Y, por último, en este paquete de subvenciones se incluye una medida que contribuye a la empleabilidad de personas profesionales de la rama agraria, al favorecer su contratación laboral por empresas ganaderas ya implantadas y con necesidades de personal especializado.

Las personas que deseen optar a estas ayudas deberán presentar la solicitud en un solo ejemplar y según el Anexo I que aparece en la convocatoria junto a la documentación preceptiva, en un plazo de 20 días hábiles, contado a partir del siguiente a aquel en el que se publique en el Boletín Oficial de Provincia de Las Palmas el extracto de esta convocatoria.

Quienes sean titulares de una explotación ganadera, presentarán la solicitud de forma telemática, a través de la sede electrónica del Cabildo de Gran Canaria: https://sede.grancanaria.com/es, en el procedimiento habilitado para ello.

No obstante, quienes no sean titulares de una explotación ganadera y pidan los fondos destinados a estimular el sector apícola o a favorecer la calidad del queso y diversificación de la producción láctea, además de poder presentar la solicitud a través de la citada sede electrónica, también tienen la posibilidad de hacerlo en los registros desconcentrados del Cabildo de Gran Canaria, cuyas direcciones pueden consultarse en www.grancanaria.com, o en el Registro General del Cabildo de Gran Canaria, sito en la C/ Pérez Galdós, planta baja del edificio anexo a la Casa Palacio, así como por cualquiera de los medios a los que se refiere el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.