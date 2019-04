Vinos frescos y con una gran intensidad aromática, características de las elaboraciones de la última cosecha de Gran Canaria

El Descorche de Vinos organizado por el Cabildo y la Denominación de Origen de Gran Canaria permitió dar a conocer el trabajo de los hombres y mujeres que con gran esfuerzo han mantenido esta tradición, destacó Morales, quien resaltó la excelente calidad de los vinos grancanarios, un producto que junto a otras elaboraciones de la tierra son una pieza clave del programa Gran Canaria Me Gusta y que se convertirán en protagonistas de la Ruta del Vino de Gran Canaria que se afianza tras su adhesión a la Asociación Española de Ciudades del Vino.

Y para descubrir todo lo que tiene para ofrecer la nueva añada, Morales, junto al consejero de Soberanía Alimentaria, Miguel Hidalgo, el presidente de la Denominación de Origen de Gran Canaria, Pedro Suárez, y su vicepresidenta, Sandra Armas, descorcharon las primeras botellas de vino blanco y tinto.

El Patio reunió en este acto a restauradores, bodegueros, distribuidores y público que no quisieron perderse la oportunidad de degustar la singularidad de los vinos grancanarios de este año, de los que ya se han elaborado 378.000 litros, entre tintos, blancos y rosados, y de los cuales han sido embotellados, de momento, 138.000 litros.

Esta nueva añada depara sorpresas para el paladar porque ya ha recibido los primeros reconocimientos por su calidad. Eidan y Agala han sido distinguidos con dos medallas de plata y una de bronce en el Concurso Regional de Vino de Canarias, cuyos premios fueron conocidos ayer, celebró Miguel Hidalgo. Estos nuevos galardones se suman al más de un centenar que han obtenido los vinos de Gran Canaria desde 2015 en diferentes concursos insulares, regionales, nacionales e internacionales.

Homenaje a Segundo Martel, música y ponencias

El Cabildo y la Denominación de Origen quisieron agradecer el esfuerzo de Segundo Martel por mantener el patrimonio vitivinícola de Gran Canaria desde 1993, cuando comenzó con la producción de vinos que destinaba en su totalidad a los clientes del restaurante que regentaba, Las Moranas. A partir de 1995 cambió la marca Las Moranas a Mogarén, nombre que mantiene en la actualidad.

Martel, de 66 años y oriundo Valsequillo, fue el primer presidente de la Asociación de Viticultores y Bodegueros de Gran Canaria, creada en 1995, y uno de los impulsores de la Denominación de Origen de Gran Canaria, que nació con 16 bodegas y con la incorporación de la DO de Monte Lentiscal.

Para desvelar el nombre del homenajeado fue emitido un vídeo que detalló a través de fotografías antiguas y recortes de prensa la trayectoria de este bodeguero que recibió con emoción y orgullo este reconocimiento, arropado por su familia.

El acto de Descorche contó también con una ponencia del sumiller Mario Reyes, propietario de la enoteca El Zarcillo, quien analizó los conflictos actuales del sector del vino y explicó las acciones que realizan otras regiones vitícolas del mundo y las tendencias del mercado, que ya no valora solo los vinos en base a su color sino por su calidad. También detalló que hay una tendencia al vino sin sulfito, es decir, a una enología más sostenible, y a nuevos envases, como las latas o los vasos.

Por su parte, la presidenta del comité de cata de la DO Vinos de Gran Canaria, María Soledad Losada, destacó en su ponencia el esfuerzo y la pasión de los viticultores y bodegueros para sacar su vino adelante al tratarse de una viticultura denominada heroica por la orografía de la Isla. Y estas dificultades no le impiden producir vinos excelentes, ya que son considerados "auténticas joyas" que dejan sorprendidos por su singularidad a los turistas y a quienes no le conocen, aseguró.

Tras las ponencias, la sorpresa del reconocimiento y la música a cargo de Beatriz Alonso y Javier Cerpa, los asistentes pudieron degustar los sabores logrados por La Higuera Mayor, Lava, Eidan, Losoyos, Señorío de Agüimes, Plaza Perdida, Aya, Las Tirajanas, Agala, Berrazales, Vega de Gáldar, La Montaña, Señorío de Cabrera y Peña Rajada.

También participaron Cuenca de Camaretas, Caldera, Frontón de Oro, Caletón, Bodegas Tunte, Rincón del Guiniguada, Mogaren y Volcán, que permitieron hacer un viaje por los diferentes sabores de los vinos de la última cosecha, que tienen aún mucho camino por recorrer.